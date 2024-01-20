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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarına kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika
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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarına kamulaştırma kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'nun başvurusunu değerlendirdi ve Diyarbakır Sur İlçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesindeki sahaların kamulaştırılmasına karar verdi. Bu karar, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan parsellerin satın alınmasını sağlayacak.

TPAO\'nun Siirt ve Diyarbakır\'daki sahalarına kamulaştırma kararı alındı
20.01.2024 - 10:41,
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki 1 saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 1 saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki sahalarına kamulaştırma kararı alındı - Son Dakika
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