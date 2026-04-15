Trabzon'da 2025-2026 Av Sezonu Verileri

15.04.2026 18:46
Trabzon'da 2025-2026 av sezonunda 21.306 ton hamsi avlandı, 1946 denetim gerçekleştirildi.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2025-2026 av sezonunda Trabzon'da 21 bin 306 ton 745 kilogram hamsi avlandığını belirtti.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025'te gırgır avcılığıyla başlayan 2025-2026 av sezonunun ardından 15 Nisan itibarıyla tüm denizlerde trol, gırgır ağları için genel av yasağının başladığını belirtti.

Hamsi avcılığında kota ve üretim planlamasının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri kentte yakından takip ettiklerini aktaran Kaplan, 2025-2026 sezonunda Trabzon'da 96 balıkçı gemisiyle 21 bin 306 ton 745 kilogram hamsi avlandığını ifade etti.

Kaplan, avlanan ürünlerin denetimlerini deniz ve iç sularda, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahında, balık halinde ve perakende satış yerlerinde titizlikle gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sezon boyunca ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını ve il genelinde 1946 denetim yaptıklarını belirten Kaplan, kontrollerde 39 aykırılık tespit edildiğini ve 1 milyon 998 bin 501 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Trabzon'un su ürünleri avcılığındaki önemine dikkati çeken Kaplan, "Balıkçılarımızın sezon boyunca kurallara riayet ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu duyarlılık, hem sektörümüz hem de denizlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir avcılık, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Advertisement
