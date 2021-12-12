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Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor - Son Dakika

Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor

12.12.2021 14:04
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor

Trabzon'da ikinci el araç piyasası, yükselen fiyatlar nedeniyle son yılların en durgun dönemini yaşıyor.

Trabzon'da ikinci el araç piyasası, yükselen fiyatlar nedeniyle son yılların en durgun dönemini yaşıyor.

Çip krizi ve salgın nedeniyle dünyada etkili olan sıfır araç sıkıntısı, 2. el oto piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ganita mevkii yeni sahil yolu açık oto park alanında kurulan oto pazarında az sayıda araç satılmayı beklerken, fiyatlar 35 ila 100 bin TL arasında değişiyor. İkinci el oto piyasasında alıcılar istedikleri fiyata araç bulamazken, satıcılar da sattıkları arabanın yerine yeni araç alamayacaklarını düşündükleri için alışverişe sıcak bakmıyor. Daha önceleri otoparka 300 kadar araç satış için getirilirken, bu sayı bugün 50'ye kadar geriledi.

Oto pazarına az sayıda kişinin geldiğini belirten araç satıcıları, araçlarını satın almak için pek soran olmadığını, son yılların en durgun dönemini yaşadıklarını söylediler. Araç fiyatlarının önceki yıla oranla pahalı olduğunu belirten Muzaffer Kipritçioğlu, "Araba fiyatları pahalı. Vatandaş gezip gidiyor pek araç aldığı yok" dedi.

Galericilikle uğraşan Osman Emin ise, fiyatların yüksek olduğunu ifade ederek, "Vatandaş bakıp gidiyor, pek almıyor. En ucuz araba 35-40 bin TL, masrafsız bineceğimiz araba da 90-100 bin TL" diye konuştu. Aydın Türkmen de, "Piyasada 50 bin TL'den aşağıya pek araba yok. Dolayısıyla alan yok, satış durmuş durumda" dedi.

Aracını satmaya gelen Yavuz Horaman ise, "Aracım 1995 model Tofaş Şahin, ihtiyaçtan dolayı 35 bin TL'ye satıyorum. Köyde inşaat yaptıracağım için satıyorum. Yoksa satma taraftarı değildim. Sattığım aracım diğerlerine göre hem ucuz hem de masrafı daha az. Geçen sene fiyatlar 25-27 arasındaydı" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor

Türk Lirası, Otomobil, Tragger, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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