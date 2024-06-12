Trabzon'da Yetiştirilen Türk Somonu Dünya Mutfaklarında Yer Buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Yetiştirilen Türk Somonu Dünya Mutfaklarında Yer Buluyor

Trabzon'da iç sularda kurulan balık çiftliklerinde üretilen Türk somonu, deniz kafeslerinde yetiştirilerek dünyanın farklı ülkelerinde tüketilmektedir. Balık çiftliklerinde sağım işlemiyle elde edilen yumurta ve spermler karıştırılarak döllenme işlemi tamamlanmakta ve larvaların çıkmasıyla birlikte yüzmeye ve yavru yemleriyle beslenmeye başlanmaktadır. Yavrular, özel yemlerle beslenerek Karadeniz'deki deniz kafeslerine nakledilerek yetiştirilmektedir. Türk somonu, yüksek besin değerleri nedeniyle farklı ülkelerin mutfaklarında tercih edilmektedir. Trabzon'da 65 balık işletmesi ve 2 damızlık balık üretim tesisi bulunmaktadır. Türk somonunun işlenmesi için 14 işleme tesisi bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk somonu üreticilerine ve işletme tesislerine destek vermektedir. Türk somonu üretimi, Türkiye'nin protein açığını kapatmakta ve ihracat potansiyeline sahiptir.

12.06.2024 12:23
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Trabzon'da iç sularda kurulan balık çiftliklerinde üretildikten sonra deniz kafeslerinde yetiştirilen Türk somonu, dünyanın farklı ülkelerinin mutfaklarında yer buluyor.

Kentteki balık çiftliklerinde yetiştirilen balıklardan sağım işlemiyle elde edilen yumurta ve spermlerin karıştırılarak bir süre bekletilmesiyle döllenme işlemi tamamlanıyor.

Özel tepsilerde muhafaza edilen balık yumurtalarından 30 günlük kuluçka döneminden sonra çıkan larvalar 15 günlük olunca yüzmeye ve yavru yemleriyle beslenmeye başlıyor.

Günde 3 kez özel yemlerle boylandırma havuzlarında beslenen yavrular, 3-4 aylık olunca Karadeniz'deki deniz kafeslerine nakledilerek burada belirli ağırlığa erişene kadar yetiştiriliyor.

Yaklaşık 8-10 aylık zorlu yetiştirme sürecinin ardından yeterli büyüklüğe ulaşan Türk somonu, protein, potasyum, fosfor, demir ve omega yağ asitleri gibi yüksek besin değerlerinden ötürü farklı ülkelerin mutfaklarında her geçen gün daha fazla yer buluyor.

"Türk somonunun üretiminden sonra işlenmesi de önemli"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, kentte 21 deniz ağ kafes ve 44 karada olmak üzere 65 balık işletmesinin yanı sıra 2 damızlık balık üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Türk somonunun Trabzon'un öne çıkan ürünleri arasında yer aldığına işaret eden Kaplan, "Balığın yumurta sağımından en son tüketim haline kadar bir sürü evresi bulunmaktadır. Bu evreleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir." dedi.

Kaplan, 14 de işleme tesisleri olduğunu belirterek, "Türk somonunun üretiminden sonra işlenmesi de önemli. Fileto haline getirilmesi ve tütsülenmesi bu işletme tesislerimizde olmaktadır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Karadeniz'de Türk somonu üreticileri ve işletme tesislerine destekleri olduğuna dikkati çeken Kaplan, bugüne kadar işletme tesislerine 40 milyon liranın üzerinde yatırım desteği verildiğini aktardı.

"Bu bizim için milli bir değerdir"

Kaplan, savaşlar, artan nüfus ve iklim değişikliği gibi çeşitli nedenlerle dünyada gıdanın öneminin giderek arttığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Türk somonu üretimi oldukça önemlidir. Bizim protein açığımızı kapatacak, kapattığı gibi ihracat yapılabilecek bir ürünümüzdür. Uzak Doğu ülkelerinden Suudi Arabistan'a, Ukrayna ve Rusya'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. 2023 ihracat rakamımız yaklaşık 90 milyon dolardır. Bu, bizim için milli bir değerdir."

Türk somonunun lezzetli ve protein açısından zengin olduğunun altını çizen Kaplan, "2023'te 17 bin 750 ton Türk somonu ürettik. Karadakilerle beraber 18 bin 200 tonluk üretimimiz var. Üretimimizi 38 bin tona kadar çıkaracağız. Bu rakamlar sadece Trabzon için." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Yetiştirilen Türk Somonu Dünya Mutfaklarında Yer Buluyor - Son Dakika

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