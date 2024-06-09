Trabzon Otelciler Birliği Başkanı: Doğu Karadeniz'de turizm henüz hareketlenmedi

Ekonomi

Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu: "Haziran ayı geldi ama Doğu Karadeniz'de turizm henüz hareketlenmedi"

"En büyük sorunumuz kayıt dışı otellerimizin çok fazla olması"

"Şu anda Trabzon'da 282 resmi otel varken 600'ü kayıt dışı oteller ile birlikte toplamda 2 bin 800'e yakın kayıt dışı otel var"

"Dokuz günlük tatil bakıldığı zaman turizm sektörü açısından faydalı bir şey ancak bazı bölgeler için çok geçerli değil"

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli destinasyonlara sahip Trabzon'da Haziran ayına rağmen turizm alanında henüz beklenen hareketlilik sağlanmadığı ifade edildi.

Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu, normalde Haziran ayı girmesine rağmen turizm anlamında çok zayıf geçtiğini belirterek 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de Doğu Karadeniz Bölgesi için pek geçerli olmadığını kaydetti. Kayıt dışı otellerin sektöre önemli zarar verdiğine dikkat çeken Aksu, "Normal şartlarda şu an turizm sezonu açılması gerekiyor ancak arkadaşlarımızla konuştuğumuzda oldukça zayıf geçiyor. Bunun çok nedenleri var. Çünkü tedarikten fazla tedarikçi olduğu için bir sıkıntı var. Eğer bir yerde sayı çok fazla ise bundan dolayı gelecek olan turistlerin, insanların gerçekten hak ettiği turizmi yapmasını engelliyor. Trabzon'a beklenti bir istek var. Trabzon'da büyük sorunlar var. Birincisi bir kere biz insanlara oda satıyoruz, insanlar artık sıkıldı. Lokasyon sorunumuz var, eğlence yerleri sorunumuz var. İkincisi, bir her zaman söylüyoruz sadece Trabzon'da turizm derken otel odaları oteller değil lokasyonlar ama büyükte bir sorun var kayıt dışı otellerimizin çok fazla olması. Şu anda Trabzon'da 282 resmi otel varken 600'ü kayıt dışı oteller ile birlikte toplamda 2 bin 800'e yakın kayıt dışı otelimiz var. Kayıt dışı otellerin bize verdiği zarar şu, hem turizmi bir buçuk aya sıkıştırmaları hem de memnuniyet oranlarının düşmesi" dedi.

"Ankette 100 kişiden 17'si 'tekrar gelirim' dedi"

Aksu, yapılan ankette 100 kişiden 17'sinin "tekrar Trabzon'a gelirim" dediğini hatırlatarak, "Geçenlerde Turizm İl Müdürlüğü bir anket yaptı, 100 kişinin sadece 17'si 'bir daha Trabzon'a gelirim' dedi, 83'ü gelmemekle ısrar etti. Biz araştırmamızda 83'ünde yani yüzde yüzüne yakın kontrolsüz denetimsiz ve turizmin gerçekten emekçisi olmayan yerlerde kalmaları. Mesela biz sezon başladığı zaman çalışan sayımızı iki katına çıkartıyoruz. Amaç ne, gelen misafirlerimizi memnun etmek gelen misafirimizi buradan mutlu yollamak. Normalde kış sezonunda 25-30 kişi çalışırken yaz sezonu 50 kişi çalıştırıyoruz. Turizmin sürdürülebilirliği için turistin bir daha gelmesi memnuniyeti çok önemli. Oteller Birliği olarak elimizden geldiğince devletin kanunlar çerçevesinde sürdürülebilirlik turizmi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kayıt dışı otellerin denetlenmesi gerektiğini, bu durumun şehre zarar verdiğini ifade eden Aksu, "Bakkalı, konfeksiyoncusu tekstilcisi her türlü zarar görüyor çünkü turizm sıkıştı. Eğer Temmuzun 15'inde buraya gelen bir misafir burada yer bulabiliyorsa burada bir sıkıntı var. Bulamazsa Haziran'da gelecek zaten. Pahalı olursa Mayısta gelecek otomatikman dört ay olacak. Gelen turistlerimiz sadece otelde kalmıyor ki şehirde geziyor. Biz bu şehrin kaybetmemesinden yanayız, bu şehir her zaman turist alır. Maalesef fazla yoğunluktan dolayı doğamızı da ve insanlarımızı da mutlu etmemeye başladık" diye konuştu.

"9 günlük tatil bazı bölgeler için çok geçerli değil"

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren Aksu, tatilin Doğu Karadeniz Bölgesi için geçerli olmadığını belirterek, "Dokuz günlük tatil bakıldığı zaman turizm sektörü açısından faydalı bir şey ancak bazı bölgeler için çok geçerli değil. Mesela Doğu Karadeniz Bölgesi genelde yurt dışı çalıştığı için yani yurt içi müşterilere çok müsaitliği yok. Aslında bizim en büyük sıkıntımız okulların 9 Eylül'de açılması yani erken açılması demek sezonun daha kısa olması lazım. Tabii ki dokuz günlük bir tatil olması sadece sektörüm için demem diğer ticari sektörler için çok güzel bir şey. En azından insanların tatile çıkması ekonomiyi biraz daha canlandıracak. Bize de etkisi olacak mıdır? Tabii ki yüzde 10 yüzde 20'lik bir etkisi olacaktır. Sezon öncesi olması biraz hareketlilik getirir" dedi.

"Turist sayısı arttı, vergi azaldı"

Son 5 yılda turizm sayısında artış olduğunu buna karşın vergi diliminde düşüş yaşandığına dikkat çeken Aksu, "Son yıllarda artış var. Trabzon'da son 5 yılda gelen turist sayısı arttı ama vergi diliminde de düşüş var, çok ilginç. Biz bunu gerekli mercilere söyledik. Madem fazla müşteri geliyorsa devletin aldığı vergi artması lazımken düşüş var. Bir de şöyle bir durum var, kapasitemiz buysa bu gelsin. Yazın eğer trafik çok kötüyse bir buçuk aya her şey sıkışmışsa suyumuz, elektriğimiz yetmiyor bir de bu şehir yetmiyor. Doğada yapılan tesisler ileriki zamanlarda kanalizasyonlar bir yere akacak. Yani Trabzon özel bir şehir. Denize girerken 15 dakika sonra yaylada soba yakabilirsiniz. Trabzon doğasıyla, tarihiyle, dini turizmle inanılmaz bir şehir. Biz diyoruz ki gelin el birliği ile beraber bu şehrin sürdürülebilirliğini oluşturalım" diye konuştu.

(BK-EK-ŞG-E)