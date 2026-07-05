Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Aksama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Aksama

05.07.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında çeşitli kesimlerde yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik aksayacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı-Akyazı Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan iki yönlü gerçekleştirilecek. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılacak.

Aydın Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Yalki Deresi Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 8 Temmuz'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla 13-16. kilometrelerde ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Konya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 19-23. ve Tokat-Almus yolunun 9-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde üst yapı yenileme, Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Aksama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

08:56
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
08:30
Araç sahiplerine kötü haber Motorine okkalı bir zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
08:19
250. yıl kutlamalarında Trump’tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
07:55
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye’nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
07:42
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 09:11:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Aksama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.