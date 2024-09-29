Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarındaki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

29.09.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 16-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yalova-İzmit yolunun 13-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor

Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-22. kilometrelerindeki taş duvar inşaatı sebebiyle Çanakkale- İzmir istikametinde şerit daraltması yapıldı. Bu kesimden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37 ile 44-47. kilometrelerindeki yol yapımı, 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bu noktalarda servis yolundan izin veriliyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Yaşam, Son Dakika

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