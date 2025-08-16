Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek- Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bergama- Soma yolunun 26-33. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 59-65. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki devam ediyor.

Bingöl- Solhan yolunun 23-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 64-65. kilometrelerinde (Kargıcak Mahallesi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometrelerinde yol yapım ve Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 43-48. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.