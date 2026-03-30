Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Denizli istikametindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 10. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. kilometrelerinde, yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Van-Hakkari yolunun 12-13, Sinop-Boyabat yolunun 51-53. ve Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı'ndaki üstgeçit çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trafikte Yavaş ve Dikkatli Olun!
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?