Trafikte Yavaş ve Dikkatli Olun!
Trafikte Yavaş ve Dikkatli Olun!

30.03.2026 08:16
Çeşitli yollar üzerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında kontrollü işlem var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Denizli istikametindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 10. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. kilometrelerinde, yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13, Sinop-Boyabat yolunun 51-53. ve Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı'ndaki üstgeçit çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafikte Yavaş ve Dikkatli Olun! - Son Dakika

TEM Otoyolu’nda tır yandı, trafikte yoğunluk oluştu TEM Otoyolu'nda tır yandı, trafikte yoğunluk oluştu
Dubai felaketi yaşıyor Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
’Saç örme’ akımına katılan hemşireden yeni haber var 'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Kağıthane’de binanın 6’ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti
Savaş sürerken Bakan Fidan’dan İslamabad çıkarması Savaş sürerken Bakan Fidan'dan İslamabad çıkarması
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

08:25
Kısmetse Olur Ayça’dan “veda“ paylaşımı Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:13
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
07:56
Fenerbahçe’den bomba karar Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
06:52
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
SON DAKİKA: Trafikte Yavaş ve Dikkatli Olun! - Son Dakika
