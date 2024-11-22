Trakya'da Hibrit Ayçiçeği Tohumu Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya'da Hibrit Ayçiçeği Tohumu Hedefi

Trakya\'da Hibrit Ayçiçeği Tohumu Hedefi

Trakya'da 2025'te 600 bin dekar hibrit ayçiçeği tohumu ekilmesi hedefleniyor.

22.11.2024 17:46
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Trakya'da üretilen hibrit ayçiçeği tohumunun 2025'te 600 bin dekarlık alanda ekilmesi hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında, Trakya'da tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için 7 yıldır önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

TRAKYAKA koordinasyonunda bölgedeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, oda, borsa ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla yerli ayçiçeği tohumları üretildiğini dile getiren Şahin, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki üreticilerin de hibrit ayçiçeği tohumunun gelişmesi ve yaygınlaşması için çok emek verdiğini ifade etti.

Yerli tohumun tüm Türkiye'deki üreticiler tarafından ekilmesini istediklerini belirten Şahin, "Yerli tohum önce Trakya, sonra Marmara şimdi tüm Türkiye'deki 22 ilde ekiliyor. 22 ili gelecek yıl 33'e çıkarmayı düşünüyoruz. Bu anlamda çiftçilerimize desteğin artmasını da istiyoruz." dedi.

Trakya'da üretilen hibrit yerli ayçiçeği tohumunun bu yıl 300 bin dekar alanda ekildiğini söyleyen Şahin, 2025 hedefinin 600 bin dekar olduğunu belirtti.

Şahin, "2025 Faaliyet Önerileri" sunumu kapsamında sağlık turizmi ve kadın kooperatifleri programları konusunda da bilgi verdi.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da TRAKYAKA'nın bölgede ve Türkiye'de önemli projelere imza attığını dile getirdi.

Gegeoğlu, üreticiyi ve yerli üretimi destekleyen tüm projelere destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Mahmut Şahin, edirne, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'da Hibrit Ayçiçeği Tohumu Hedefi - Son Dakika

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