Trakya'da İhracat Rakamları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya'da İhracat Rakamları Arttı

Trakya\'da İhracat Rakamları Arttı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 541 milyon 799 bin 400 dolar ihracat gerçekleştirildi. Trakya'da geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarında 14 milyon 752 bin 590 dolar artış yaşandı. Tekirdağ'da ihracat rakamları 465 milyon 817 bin 400 dolar olarak kaydedilirken, Kırklareli'de 51 milyon 534 bin 200 dolar, Edirne'de ise 24 milyon 447 bin 800 dolar ihracat yapıldı. Trakya'da en çok ihraç edilen ürünler arasında demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik ürünleri yer aldı.

05.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 541 milyon 799 bin 400 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında 527 milyon 46 bin 810 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 14 milyon 752 bin 590 dolar artış yaşandı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 456 milyon 464 bin 750 dolar dış satım yapılan Tekirdağ'da bu yılki ihracat rakamları aynı dönemde 465 milyon 817 bin 400 dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı her geçen yıl artış gösteren Kırklareli bu yılın ilk çeyreğinde 51 milyon 534 bin 200, Edirne ise 24 milyon 447 bin 800 dolar ihracat yapıldı.

Sektörel bazda yapılan dış satımda Trakya'da, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisi ile üretim kapasitesini arttırarak bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 98 milyon 905 bin 630 dolar ile demir ve demir dışı metaller oldu.

En çok ihraç edilen ürünler arasında ikinci sırada 76 milyon 756 bin 840 dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olurken üçüncü sırada ise 61 milyon 826 bin 330 dolarla elektrik ve elektronik ürünleri yer aldı.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 21 milyon 289 bin 650 dolar, Edirne'de 8 milyon 937 bin 440 dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde en çok ihraç edilen ürünler arasında 8 milyon 282 bin 20 dolarla tekstil ve ham maddeleri, 7 milyon 913 bin 450 dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yer aldı. Edirne'de de 5 milyon 415 bin 150 dolar ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ile 2 milyon 813 bin 560 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en çok ihracat gerçekleşti.

Tekirdağ ile Kırklareli'nden en çok ihracatın yapıldığı ülke Almanya, Edirne'den ise Bosna Hersek oldu.

Kaynak: AA

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