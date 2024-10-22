Trakya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 702 Bine Ulaştı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini yayınladı. İstatistiklere göre, Kırklareli'nde 162 bin 753, Edirne'de 192 bin 529, Tekirdağ'da ise 346 bin 856 kayıtlı motorlu kara taşıtı olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2023'ün sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 162 bin 753, Edirne'de 192 bin 529, Tekirdağ'da ise 346 bin 856'ya yükseldi.

Toplamda Trakya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 702 bine yükselmiş oldu. - KIRKLARELİ