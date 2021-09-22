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Trakya Verimlilik Platformu kuruldu - Son Dakika

Trakya Verimlilik Platformu kuruldu

22.09.2021 20:29
Trakya Verimlilik Platformu kuruldu, System.String[]

Trakya'nın Verimli Kobileri Projesi kapsamında Trakya Bölgesi'nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak "Trakya Verimlilik Platformu" kuruldu.

Trakya'nın Verimli Kobileri Projesi kapsamında Trakya Bölgesi'nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak "Trakya Verimlilik Platformu" kuruldu.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın faydalanıcı kurum olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Trakya'nın Verimli Kobileri Projesi kapsamında Trakya Bölgesi'nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak "Trakya Verimlilik Platformu" kuruldu. Çorlu'da düzenlenen programda platform paydaşlarının katılımıyla Temsili Mutabakat Metni İmza töreni gerçekleştirildi.

"Türkiye'nin verimlilik açısından performansı gelişmiş ülkelere oranla önemli derecede düşük"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin açılış konuşmasında, Trakya Verimlilik Platformu'nun bölgedeki KOBİ'lerin enerji ve süreç verimliliği konusunda farkındalık ve bilgilerini artırmayı, paydaşların yeşil enerji, temiz üretim konularında kapasitelerini geliştirmeyi, kurumlar arasında işbirliği ortamı oluşturmayı, paydaşların verimlilik odaklı üretim konularında kapasitelerini artırmayı amaçladığını belirtti. Şahin, "Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye'nin verimlilik açısından performansı gelişmiş ülkelere oranla önemli derecede düşük ancak potansiyeli oldukça yüksektir. Bu durum, ülke kaynaklarının her düzeyde tam ve etkin kullanımını ve tüm politikalarda verimlilik ilkelerinin gözetilmesi ve uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır" dedi.

"İşletmenin genel performansını arttırır"

Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi Takım Lideri Uğur Bitirgeç ise, projenin işletmenin genel performansını arttıracağını ifade ederek, "İşletmenin sürdürülebilirliğini ve piyasada rekabet avantajını sağlamak, karlılığını arttırmak, işletmenin mevcut süreçlerinin incelenmesi ve süreç yönetimi oluşturulması ile sağlanabilir. Süreçlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin saptanması, her bir süreç için sürekli ölçüm yapılması, ölçüm sonuçlarına göre tespit edilecek israfların önlenmesi ve verimsizliklerin iyileştirilmesi, işletmenin amaçlanan sonuçlara erişmek için etkinliğine, verimliliğine katkı sağlar. Nihayetinde ise işletmenin genel performansını arttırır" diye konuştu.

Trakya Verimlilik Platformu

Trakya Verimlilik Platformu, Trakya Bölgesi'nde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sürdürülebilir sanayi politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş bir iş birliği ağıdır. Platform, imalat sanayinde kaynak verimliliğinin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerjiye geçişin desteklenmesi, atıkların çevreye olan etkilerini azaltarak katma değer sağlayacak endüstriyel simbiyoz ve benzeri eko-verimlilik çalışmalarıyla yeşil ekonomiye geçişi kolaylaştıracak araçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyor.

300'den Fazla KOBİ'ye danışmanlık hizmeti verecek

Platform, Avrupa Birliği'nin "Avrupa Yeşil Mutabakatı- EU Green Deal", politikaları ile uyumlu olarak, makro düzeyde imalat sanayinde kaynakların verimli kullanımını yaygınlaştırmayı, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve bu sayede bölgenin rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Yeşil Mutabakatı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır. Avrupa Birliği bu mutabakat ile 2050'ye kadar net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi (karbon nötr), ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılmasını ve sadece bir bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak kalkınmasını hedefliyor. Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi, platform aracılığıyla Üç yıl içerisinde Trakya Bölgesi'nde rekabetçi sektörler olarak belirlenen 8 ana sektörde faaliyet gösteren 300'den fazla KOBİ'ye birebir ziyaretler, süreç ve enerji etütleri gerçekleştirecek, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunulacak.

İmalat sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacak

Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi, 2 milyon 917 bin 750 euro bütçesi ile 2021-2024 yılları arasında KOBİ'lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya'da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacak. - TEKİRDAĞ

Trakya Verimlilik Platformu kuruldu
Trakya Verimlilik Platformu kuruldu
Trakya Verimlilik Platformu kuruldu
Trakya Verimlilik Platformu kuruldu
Trakya Verimlilik Platformu kuruldu

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Trakya Bölgesi, Avrupa Birliği, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Verimlilik Platformu kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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