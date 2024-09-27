TREDER'den Malatya'ya Robotik Kodlama Sınıfı - Son Dakika
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Ekonomi

TREDER'den Malatya'ya Robotik Kodlama Sınıfı

TREDER, Hatay'dan sonra Malatya'da robotik kodlama sınıfı kurarak deprem bölgesine destek sağladı.

27.09.2024 13:16
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Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), Hatay'ın ardından Malatya'da Doğanşehir Fen Lisesi'nde robotik kodlama sınıfı kurdu.

TREDER, deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardımlara devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hatay'daki İskenderun Nuri Uysen Ortaokulu ve Belen Sultan II. Abdülhamid Han Ortaokulu'nun ardından Malatya'da, Doğanşehir Fen Lisesi'ne de robotik kodlama sınıfı oluşturdu.

Sınıfın açılış törenine, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhami Temur, TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, İTÜ Mimarlık Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam, Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, dayanışma kültürünün çok güzel örneklerini sergileyen sektörün, birbirinden değerli projelere imza attığını bildirdi.

Geleceğin gençlerine sahip çıkmak gerektiğine vurgu yapan Şentürk, "Deprem felaketinin ardından hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Ekonomide sanayide ileri gideceksek bu gençlerle gideceğiz. Umarız açtığımız bu Robotik Kodlama sınıfı gençlerimize bir yol açar ve diğer özel sektör ve kamu kurumları da daha fazla yol açılmasına destek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran ise uzay ve bilim çağına uygun nesiller yetiştirmeyi amaç edindiklerini vurguladı.

Okul olarak bu kapsamda birçok projenin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olduklarını anlatan Başaran, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ile hayal ettiğimiz, birlikte tasarladığımız bu projelerin hayata geçirilmesi aşamasında en büyük destekçilerimizden birisi de hiç kuşkusuz sivil toplum örgütlerimizdir. TREDER'in katkılarıyla okulumuza bir robotik kodlama atölyesi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TREDER ile birlikte oluşturduğumuz bu atölye ilçemizde öğrenim gören bütün öğrencilerimize hizmet edecek olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Sivil toplum kuruluşlarının okulumuzun yürüttüğü projelere maddi ve manevi destek vermeleri bizi uygulama aşamasında daha güçlü kılmakta ve motive etmektedir."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Doğanşehir, Teknoloji, Malatya, Ekonomi, Deprem, Eğitim, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TREDER'den Malatya'ya Robotik Kodlama Sınıfı - Son Dakika

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