Trendyol'dan Dünya KOBİ Günü'ne Özel Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol'dan Dünya KOBİ Günü'ne Özel Destek

Trendyol\'dan Dünya KOBİ Günü\'ne Özel Destek
27.06.2025 12:07
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Trendyol, KOBİ'leri dijitalleştirerek büyümelerine katkı sağlıyor ve e-ihracatı artırıyor.

Trendyol, 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nü kutlarken, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştiren çözümleriyle milyonlarca işletmenin büyümesine destek oluyor.

E-ticaret platformu Trendyol, 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nü kutlarken, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştiren çözümleriyle milyonlarca işletmenin büyümesine destek oluyor. Trendyol, e-ticaretin sağladığı erişim gücü ve teknoloji altyapısı ile üreticileri Türkiye ve dünya pazarlarıyla buluşturuyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 250 bin işletme Trendyol ile büyüyor

Türkiye'de e-ticaret hacmi 2024 itibarıyla 3 trilyon TL'yi aşarken, bu büyümenin önemli kısmı KOBİ'lerin dijitalleşmesiyle gerçekleşti. E-ticaret platformu, kullanıcı dostu arayüzü, kampanya ve mağaza yönetim araçları, yapay zeka destekli sistemleri ve lojistik çözümleriyle KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine destek oluyor.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere yalnızca bir pazaryeri değil, uçtan uca bir büyüme altyapısı sunuyoruz. E-ticaret, her ölçekteki işletmenin kendi hikayesini dünyayla paylaşabileceği yeni bir kanal. Biz bu hikayeleri büyütmek ve çoğaltmak için çalışıyoruz. İstihdamdan ihracata Türkiye ekonomisinin yapı taşı olan tüm iş ortaklarımızın Dünya KOBİ Günü'nü kutluyoruz" dedi.

E-ihracat yapan her 10 işletmeden 8'i ilk defa Trendyol ile yurt dışına açıldı

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra e-ticaret platformunun sunduğu mikro ihracat altyapısı sayesinde, KOBİ'ler yurt dışı operasyonlarını da büyütüyor. 2024 yılı itibarıyla 120 binden fazla işletme Trendyol aracılığı ile e-ihracatla tanıştı. Bu işletmelerin yüzde 85'i ilk kez yurt dışına satış gerçekleştirdi. Bugün günde ortalama 220 binden fazla "Made in Türkiye" etiketli ürün, e-ticaret platformu üzerinden 34 ülkeye ulaşıyor. E-ticaret platformunun mikro ihracat çözümleri ile ihracatçı haline gelen Trendyol satıcıları son bir yılda 1,5 milyar dolarlık toplam yurt dışı satış hacmi oluşturdu.

E-ticaret platformu, Ankara'da kurulacak 48 MW kapasiteli veri merkezi yatırımıyla Türkiye'nin dijital altyapısına katkı sunarken, İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren e-ihracat merkeziyle küresel lojistik kapasitesini büyütmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka dil modeli (LLM), bugün satıcıların onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını, müşteri sorularını anında çevirmesini sağlıyor. Tüm bu olanaklar sayesinde KOBİ'ler iç ve dış pazarda çok daha hızlı hareket edebiliyor, globalde de rekabete dahil olabiliyor.

TİM ile e-ihracatta güç birliği

Açıklamaya göre e-ticaret platformu, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla yakın zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirerek TİM'in resmi e-ihracat partneri oldu. E-ihracatta bir ilk niteliği taşıyan bu iş birliğiyle, ekosistemin tüm paydaşlarını e-ihracata yönlendirecek projelerin hayata geçirilmesi; Türkiye'de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor. E-ticaret platformu, KOBİ'lerin ihracat konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılım göstermesiyle, Ticaret Bakanlığının 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefine güçlü katkı sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan Dünya KOBİ Günü'ne Özel Destek - Son Dakika

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