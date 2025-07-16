Trendyol'dan Yeni Finansal Teknoloji Adımı - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol'dan Yeni Finansal Teknoloji Adımı

Trendyol\'dan Yeni Finansal Teknoloji Adımı
16.07.2025 19:10
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Trendyol, Baykar ve ADQ, Türkiye'ye yeni nesil finansal teknoloji platformu kurmak için anlaştı.

Türkiye pazarına yönelik olarak yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla Trendyol Grubu, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ ile dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International stratejik bir iş birliğine imza attı.

E-ticaret platformu Trendyol, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticilerinden Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ ve dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla niyet mektubu (MoU) imzaladılar. İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International CFO'su Yi Zhou katıldı.

Yapılan stratejik iş birliği ile; e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

Türkiye'de geliştirilecek olan yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişim ile bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor.

"Bu işbirliği örnek bir model olacak"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin imza töreninde, "Bu iş birliğinin, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına, teknoloji tabanlı finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Böylece, güçlü data analizi yetkinliklerimizle başta 250 bin satıcımız olmak üzere şirketlerin; e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeyi, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız"

Baykar'ın dünya standartlarındaki yapay zeka ve siber güvenlik yetkinliği ile Trendyol'un e-ticaret deneyimi ve Ant'in fintech konusundaki dünya standartlarındaki birikimini birleştirerek finansal teknolojiler alanına katma değer sağlamak amacıyla, bu iş birliğinin paydaşı olduklarını belirten Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ise açıklamasında şunları kaydetti: "Yapay zeka artık sektörler arasında köprü görevi görüyor ve farklı alanları ortak bir zeminde buluşturuyor. Bu ortaklıkla, Baykar'ın yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapısını, Trendyol'un geniş kullanıcı tabanı ve finansal teknolojilerdeki deneyimiyle birleştiriyoruz. Amacımız, daha hızlı, daha güvenilir ve herkes için daha erişilebilir çözümler geliştirmek. Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız. Bu önemli adımın Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katmasını diliyorum. Katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum".

"Türkiye'ye çok değerli bir yatırım kazandırılacak"

Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans törendeki konuşmasında: "Türkiye'ye duyduğumuz güvenin ispatı olan bu stratejik iş birliği ile Türkiye'ye çok değerli bir yatırım ve yenilikçi bir finansal teknoloji platformu kazandırılacak. Türkiye'deki bireysel ve kurumsal müşterilerin erişeceği yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir dijital finansal hizmetlerin, yalnızca kullanıcıların günlük hayatına değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve finansal ekosistemin gelişimine önemli ölçüde değer katacağına inanıyoruz" dedi.

"Finansal teknoloji alanında bölgenin en önemli yatırımlarından birine imza attığımıza inanıyorum"

ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ise şöyle konuştu: "Türkiye'nin dinamik ekonomisi ve büyüyen dijital ortamı, tüm sektörler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu iş birliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip güçlü ortakları bir araya getirerek Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi finansal çözümleri geliştirme yönündeki ortak amacı yansıtıyor".

"Türkiye küresel dijital ekosistemimiz içinde çok değerli bir yere sahip"

Ant International CFO'su Yi Zhouise konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye, genç ve dijitalleşme odaklı nüfusu, gelişmiş e-ticaret sektörü ile küresel dijital ekosistemimiz içinde çok değerli bir yere sahip. Benzer bakış açısına sahip ortaklarla birlikte, yapay zeka ve blockchain başta olmak üzere en son teknolojilerimizle bu dinamik dijital ekonomiye yönelik kapsayıcı dijital finansal çözümler geliştireceğimiz için heyecan duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan Yeni Finansal Teknoloji Adımı - Son Dakika

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