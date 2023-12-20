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Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin E-Ticaret Hizmetleri Partneri oldu - Son Dakika
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Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin E-Ticaret Hizmetleri Partneri oldu

ticaret platformlarından Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partner"i oldu.

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'nin E-Ticaret Hizmetleri Partneri oldu
20.12.2023 - 12:03,
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Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partner"i oldu.

Şirket açıklamasına göre, IOC ile işbirliği, Türkiye ile birlikte, Avrupa ülkelerini de kapsayacak. "E-Ticaret Hizmetleri Partnerliği"ne ek olarak Trendyol, IOC ile, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı.

Bu özel koleksiyon, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da da Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yerli ürün ve üreticileri tüm dünyayla buluşturma hedeflerinde olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirterek, "IOC, dünya genelinde sporun öneminin kitlelere yayılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan çok değerli bir kuruluş. Trendyol olarak, IOC'nin resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partner'i olduk. Bir Türk markası, IOC ile ilk kez böyle önemli bir iş birliğine imza atıyor. Ülkemizi bu önemli bir platformda temsil etmekten ve Olimpik Hareket'in bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

IOC ile imzaladıkları diğer anlaşmayla, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak özel olimpiyat koleksiyonunun, Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da da Trendyol üzerinden satışa sunulacağını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Trendyol'u olarak spora olan desteğimizi yerli ürün ve üreticileri yurt dışına taşıma hedefiyle birleştirdik. Ülkemizin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olmak bizim en büyük önceliklerimizden. Bu bağlamda, Anadolu'daki yerli üreticilerimizin ürünlerini olimpiyat tutkunlarıyla buluşturmak bizim için gurur kaynağı. Global arenada üreticilerimizle birlikte ülkemizi temsil etmekten ve onların ürünlerini dünya ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Sporu Türkiye'nin ortak değeri olarak görüyoruz. Sporculara farklı alanlarda destek olmaktan gurur duyuyoruz. Trendyol, 2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçileri arasında yer alıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yanı sıra Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın da destekçileri arasındaydık. Trendyol olarak desteğimizi Paris 2024'te de sürdüreceğiz.

Bunun yanı sıra Türkiye Voleybol Milli Takımları ile birlikte Futbol Milli Takımları sponsorluklarımız devam ediyor. Bu yıl depremden etkilenen Hatay'ın gururu olan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün lige dönmesini sağlamak için destek verdik. Son olarak da Süper Lig ve 1. Lig'e isim sponsoru olarak desteğimizi açıkladık. Biz sporun birleştiren gücüne yürekten inanıyoruz. Türk sporcuların başarıları, yalnızca onların değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı. Trendyol olarak, sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

IOC Televizyon ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Anne-Sophie Voumard ise IOC olarak, Trendyol'un Türkiye'deki tasarım ve üretim yeteneklerini kullanarak Olimpiyat Giyim Koleksiyonu'nu, olimpiyat tutkunları başta olmak üzere geniş kitlelere ulaştıracak olmasından çok memnun olduklarını aktararak, "Bu anlaşmanın, sponsorlarımızdan Alibaba'nın iş ortağı olduğu bir kuruluş ile gerçekleşmesi dolayısıyla başarısının daha da katlanacak olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol'un IOC ile işbirliği, stratejik yatırımcısı Alibaba'nın dünya çapında geçerli olan olimpiyat partnerliği kapsamında gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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