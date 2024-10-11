Tropikal Meyve İhracatı Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tropikal Meyve İhracatı Yükselişte

Türkiye, 2023'ün ilk 9 ayında 17,5 milyon dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdi.

11.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den yılın 9 ayında 17 milyon 549 bin 948 dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yaban mersini, kivi, ejder meyvesi, avokado, mango gibi tropikal meyvelerinin ihracatı, son 4 yılda artarak devam ediyor.

2020'de 7 milyon 355 bin 808 dolarlık tropikal meyve ihracatı, 2021'de 14 milyon 619 bin 540 dolara, 2022'de 18 milyon 445 bin 152 dolara, geçen yıl da 24 milyon 612 bin 795 dolara ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 17 milyon 430 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 0,69'luk artışla 17 milyon 549 bin 948 dolar olarak gerçekleşti.

Tropikal meyve üretiminde ve ihracatında önemli paya sahip Batı Akdeniz'de ihracat da son 4 yılda arttı. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in 2020'de 1 milyon 86 bin dolar olan ihracat rakamı, 2021'de 2 milyon 172 bin dolar, 2022'de 3 milyon 202 bin dolar, geçen yıl ise 5 milyon 93 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyon 662 bin dolarlık ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yıl aynı dönemde yüzde 27,79'luk artışla 4 milyon 680 bin dolarlık satış gerçekleşti.

Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyon dolardan 5 milyon dolara çıktı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgede hobi amaçlı başlayan tropikal meyve üretiminin, son yıllarda ticari ürün haline geldiğini söyledi.

Özellikle Antalya'nın yaban mersini, avokado, kivi, ejder meyvesi, çarkıfelek, ananas, mango gibi meyve üretiminin arttığını dile getiren Çavuşoğlu, artışların ihracata da yansıdığını kaydetti.

Türkiye'deki tropikal meyve üretiminin yüzde 75'inin Batı Akdeniz'de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tropikal meyvede ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini bölgemiz gerçekleştiriyor. Bu açıdan bölgemiz önemli bir potansiyele sahip. İhracatta özellikle yaban mersini, ejder meyvesi ve avokado ön planda." dedi.

Çavuşoğlu, tropikal meyvelerin katma değerinin yüksek olduğunu ve bu açıdan üreticisini memnun ettiğini kaydetti.

Üreticilere coğrafi konuma ve iklim şartlarına uygun üretim yapmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Planlı hareket edilirse tropikal meyvede önümüz açık. 4 yıl önce 1 milyon dolar gibi ihracatları konuşurken şu anda 5 milyon dolarlara geldik. Hemen hemen her sene yüzde 50 civarında bir artışımız söz konusu. Geçen yılı 5 milyon doların üzerinde bir rakamla kapattık, bu sene de 7,5-8 milyon dolara ulaşırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Akdeniz, Türkiye, İhracat, antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Kivi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tropikal Meyve İhracatı Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
16:57 Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
16:51 Yabani için karar verildi Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:41 Londra’da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi Londra'da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 12:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tropikal Meyve İhracatı Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.