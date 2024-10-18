TRUK Hızlandırma Programı Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TRUK Hızlandırma Programı Tanıtıldı

DenizBank ve Oxentia işbirliğiyle başlatılan TRUK programı, sürdürülebilir girişimlere destek sunacak.

18.10.2024 13:48
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DenizBank iştiraki NEOHUB ile Birleşik Krallık merkezli Oxentia Danışmanlık Şirketi'nin işbirliğiyle sürdürülebilirlik odaklı girişimlere destek vermeyi amaçlayan TRUK hızlandırma programı, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda tanıtıldı.

Girişimlerin küresel pazarlara açılmasına rehberlik edecek program Türkiye'deki dört aylık dönemin ardından Birleşik Krallık'ta beş ay daha sürecek. Program çerçevesinde, mentörlük, küresel çapta eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Oxtech Ventures'tan yatırım alma fırsatına sahip olacak.

Lansmanda, Agrovech, Blueit, E-dison, MilkWinner, Lakto Wash, Some Carbon, Pabbler, Palgae, Sensgreen, Wastespresso ve Yugen gibi 10 girişimci sunum yaptı.

"Start-up'ların yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş, TRUK programını desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ateş, "DenizBank olarak finans sektörünün, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde üstlendiği dönüştürücü rolün bilincindeyiz. 2021'den bu yana tarım, KOBİ'ler, yenilenebilir enerji, kadınların ekonomiye katılımı ve genç girişimcileri desteklemek gibi hem çevresel hem sosyal pek çok alanda yaklaşık 8 milyar dolar kaynak sağladık. Sürdürülebilirlik temasına odaklanan startupların geleceğimize ve ekonomik büyümeye sağlayacakları katkıya olan inancımız tam. Onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'yi girişimcilik ruhu açısından bir cennet olarak görüyoruz"

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, TRUK Hızlandırma Programı'nın iki ülke arasındaki işbirliğini ve yeniliği teşvik ettiğini vurguladı.

Poleo, "Birleşik Krallık, uzun süredir teknoloji yatırımları için en çekici destinasyonlardan biri olarak tanınıyor. 1 milyar dolardan fazla değere sahip 114'ten fazla unicorn şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Bu şirketler, uluslararası düzeyde başarılı bir şekilde genişleyen teknoloji girişimleri ve büyüme aşamasındaki şirketler arasında lider konumda." ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve ortaklık kültürünün Birleşik Krallık'ı öne çıkaran en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Poleo, "Sunduğumuz işbirliğine dayalı ortam, girişimcilere değer katan partnerler ve tamamlayıcı ağlarla dolu. TRUK Hızlandırma Programı, bu tür iş birliklerinin ve ekosistemimizdeki girişimcilerin küresel başarıya ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğinin harika bir örneği." şeklinde konuştu.

Poleo, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ortaklığın önemine değinerek, "Türkiye, Birleşik Krallık için büyük öneme sahip. Türkiye'yi sadece kıtalar arasında bir köprü olarak değil, aynı zamanda girişimcilik ruhu açısından bir cennet olarak görüyoruz. Bu ortaklığın potansiyeli çok büyük ve karşılıklı başarı için fırsatlar oldukça geniş." dedi.

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam programın girişimcilere sürecin her aşamasında destek sunduğunu ifade ederek, sürdürülebilirlik ve yeniliğin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Oxtech Venture Yönetici Ortağı Siret Ünsal da bu işbirliğinin girişimcilere sunduğu fırsatların önemine dikkati çekerek, "Girişimcilik dünyasında başarı, gerekli sermayenin yanında değer katan partnerler ve tamamlayıcı networke erişimle mümkün. TRUK Hızlandırma Programı, girişimcilere bu olanakları sağlayacak ve girişimlerimizin İngiltere pazarı başta olmak üzere global pazarlara açılmalarını ve büyümelerini hızlandıracak." diye konuştu.

Oxentia Genel Müdürü Steve Cleverley ise Türkiye'den çıkan girişimlerin potansiyelini ortaya çıkarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cleverley, "NEOHUB ile kurduğumuz ortaklık, Türk startuplarının küresel açılımını desteklemek adına son derece önemli. Türkiye'den çıkan ve birçoğu yenilikçi teknolojiler üzerine inşa edilen, halihazırda kendi iç pazarlarında başarıya ulaşmış girişimlerin muazzam potansiyelini ortaya çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Teknoloji, Denizbank, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TRUK Hızlandırma Programı Tanıtıldı - Son Dakika

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