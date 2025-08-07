Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

Trump\'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
07.08.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar endeksi, Temmuz ayında yüzde 3,5 yükselerek Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana ilk kez aylık bazda artış kaydetti. Ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikası beklentileri bu yükselişi destekledi.

Dolar endeksi, temmuzda yüzde 3,5 yükselerek Başkan Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana ilk kez aylık bazda artış kaydederken, ABD ekonomisine yönelik veriler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksinde yükselişi destekledi.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle yıl genelinde düşüş eğilimi göstermişti. Dolar endeksinde görülen bu düşüşte, Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberler, Fed'in ABD ekonomisindeki büyüme risklerine karşı faiz indirimine gideceğine dair öngörüler, Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırması etkili oldu.

DOLAR ENDEKSİ TEMMUZDA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ TEST ETMİŞTİ

Analistler, dolardaki değer kaybının yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü baskıya sebep olduğuna işaret ediyor. Dolar endeksi, bu gelişmelerle temmuz ayının başında 96,4 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

DOLAR ENDEKSİ TEMMUZUN İKİNCİ YARISINDA YÜKSELDİ

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi, temmuz ayının özellikle ikinci yarısından itibaren yükselişe geçti. Böylece temmuzda yüzde 3,5 yükselerek 100 seviyesine ulaşan endeks, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş göstermiş oldu. Ayrıca dolar endeksi, mayıs ayından bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerini de test etmiş oldu.

ABD'de geçen ay açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin hala gücünü koruduğuna işaret etmesi, dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu. Burada özellikle ABD'de istihdam piyasasının iyileşmeye devam etmesi ve ekonomik verilerin istikrarlı büyümeyi yansıtması önemli rol oynadı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DOLARI DESTEKLEDİ

Fed'in faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemesi de doları diğer para birimleri karşısında destekledi. Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman, yaptığı değerlendirmede, doların yılın ilk yarısında 1970'lerden bu yana en kötü performansını gösterdiğini belirtti.

ABD'de ağustosta açıklanan temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisiyle beklentiler tersine dönmüş olsa da hazirana ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisinin genel olarak beklentilerden daha iyi olduğunu ve büyük belirsizliğe rağmen yavaşlayan ancak yine de sağlam bir ekonomi tablosu çizdiğini dile getiren Chapman, "ABD'nin fiili gümrük vergisi oranları Trump'ın iktidara gelmesinden önceki seviyeye göre hala çok yüksek ancak son dönemdeki ticaret anlaşmaları riskleri azalttı ve görünüm 2 Nisan'a göre belirgin şekilde daha iyi." dedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Gündem, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:56:57. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.