Trump\'tan Kanada\'ya Yüzde 35 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada mallarına, yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kanada'ya yönelik tarife mektubunu paylaştı. Mektupta, Kanada'nın misilleme yapmasına rağmen ABD'nin bu ülkeyle iş birliğini sürdüreceği belirtilirken, Trump, fentanil krizini kontrol altına almak için Kanada'ya gümrük vergisi uyguladıklarını hatırlattı. Kanada'nın bu duruma iş birliği yerine misillemeyle yanıt verdiğini ifade eden Trump, "1 Ağustos'tan itibaren, Kanada'dan ABD'ye ithal edilen ürünlere, diğer sektörel vergilerden bağımsız olarak yüzde 35 gümrük vergisi getirilecek" dedi.

Trump, yüksek tarifelerden kaçınmak için başka ülkeler üzerinden gönderilen malların daha yüksek vergilere tabi olacağının altını çizdi. Kanada'daki şirketlerin ABD'de üretim yapmaları halinde gümrük vergisinden muaf olacaklarını belirten Trump, bu süreç için onay prosedürlerini hızlandıracaklarını vurgulayarak "Eğer Kanada herhangi bir nedenle gümrük vergilerini artırmaya karar verirse, seçtiğiniz oran ne olursa olsun, bizim yüzde 35'lik tarifemize eklenecek" ifadelerini kullandı.

Fentanil sorununun Kanada ile yaşanan tek mesele olmadığını kaydeden Trump, bu ülkenin ABD'ye karşı yüksek ticaret açıklarına yol açan çok sayıda tarife, tarife dışı engel ve ticaret kısıtlaması politikaları uyguladığını belirterek, "Ticaret açığı, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Eğer Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle iş birliği yaparsa, belki bu mektuptaki şartlarda bir düzenleme yapmayı değerlendirebiliriz. Bu tarifeler, ülkenizle ilişkilerimize bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir" dedi.