Trump'tan Ticaret Görüşmesi Öncesi Gümrük İndi

New York borsası, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmeleri öncesi Başkan Donald Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi önermesi sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,27 artarak 41.479,47 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 5.686,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 18.034,86 puana çıktı.

ABD'nin diğer ülkelerle ticaret konusunda yapacağı anlaşmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Trump yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurmasından bu yana ilk anlaşma İngiltere ile yapılsa da bu ülkeye yönelik yüzde 10'luk tarife oranı yürürlükte kalmaya devam etti.

ABD'nin İngiltere ile yaptığı anlaşmanın ardından dikkatler ülkenin Çin ile yapacağı görüşmelere çevrildi.

ABD'nin müzakereci tavrı ticarette gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri artırırken, bu konuda ABD ile Çin arasında yapılacak görüşmelerden elde edilecek sonuçlar önem taşıyor.

ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesi bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi teklif etti.

Çin'e yönelik tarifeye ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak. ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng??????? temsil edecek.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit tutmasının ardından Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon beklentilerini politika yapıcıların hedeflerine yakın tutmanın merkez bankacılığının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise tarife artışlarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu, tarifelerin bu yılın sonuna doğru daha yüksek enflasyona ve ekonominin büyüme hızının düşmesine yol açmasını beklediğini aktardı.

Kurumsal tarafta da bilançolar değerlendirilirken, Pinterest'in hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde gelir bildirmesi ve kullanıcı sayısının artmasının ardından yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

Lyft'in hisseleri de şirketin hisse geri alım planını artırması ve beklentileri aşan brüt rezervasyon verileri sonrası yüzde 21'in üzerinde yükseldi.