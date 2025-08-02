Trump ve AB'den 750 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump ve AB'den 750 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması

02.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, AB ile enerji ihracatında 750 milyar dolarlık anlaşma imzaladı, Rusya bağımlılığı azalıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile enerji ihracatını ve yatırımları kapsayan, 750 milyar dolarlık enerji ürünü alımı ve 600 milyar dolarlık ülkesine yatırım taahhüdü içeren geniş ölçekli ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurdu. AB, enerjide Rusya'dan uzaklaşma politikasını uygulamayı sürdürürken, eksenini ABD'ye kaydırıyor.

Halihazırda yılda yaklaşık 90-100 milyar dolarlık ABD menşeli enerji ürünü ithal eden AB'nin, gelecek 3 yıl boyunca enerji ithalatına yıllık ortalama 250 milyar dolar harcaması bekleniyor. Böylece AB'nin ABD'den yıllık enerji ithalatı, yaklaşık 2,5 katına çıkmış olacak.

Bu rakamlar, AB'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma çabaları kapsamında petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve nükleer yakıt ithalatında öngörülen artışları da kapsıyor.

Mayıs 2022'de açıklanan "REPowerEU" planı kapsamında AB, yıl sonuna kadar Rus doğal gazı ithalatını üçte iki oranında azaltmayı, 2030'dan çok önce ise tam enerji bağımsızlığı sağlamayı hedefliyor.

Bu doğrultuda özellikle ABD'den LNG ithalatı artırılırken, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar hız kazandı. 2023 itibarıyla Rusya'dan AB'ye boru hattı gaz ihracatı yüzde 80'in üzerinde düşüş gösterdi.

-"Avrupa, büyük ölçüde Rus enerjisinden uzaklaşmış durumda"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Rusya- Ukrayna savaşının AB'yi enerji tedarikinde çeşitliliğe yönlendirdiğini belirterek, "Avrupa, büyük ölçüde Rus enerjisinden uzaklaşmış durumda. Ukrayna işgali öncesi AB'nin doğal gaz ithalatında yüzde 40'tan fazla paya sahip olan Rusya'nın bu oranı bugün yüzde 20'nin altına düştü. ABD'den yapılan ithalatlar bu dönüşümde belirleyici oldu. ABD, şu anda AB'nin toplam doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini ve LNG ithalatının yarısını karşılıyor." diye konuştu.

Zandi, AB'nin 750 milyar dolarlık enerji ithalat hedefinin gerçekçiliğine dair soru işaretlerini dile getirerek, "2024'te AB, ABD'den sadece 75 milyar dolarlık enerji ürünü ithal etti. Bunun da yalnızca 15 milyar doları LNG. Hedeflere ulaşmak için ciddi artış gerek." ifadelerini kullandı.

Bu ölçekteki alım ve yatırımların AB tarafından yönlendirilemeyeceğini öne süren Zandi, "Bu tür harcamaları yönlendirme yetkisi nihayetinde AB'de değil, ulusal hükümetlerde ve hatta özel şirketlerde. AB'nin ABD'ye 600 milyar dolarlık ek yatırım yapacağı yönündeki iddiaların da büyük ölçüde boş bir vaat olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD LNG'si AB ithalatında baskın hale gelecek

Methinks Enerji Güvenliği Uzmanı John Roberts da anlaşmanın ABD-AB enerji işbirliğinde önemli adım olduğunun altını çizdi.

Roberts, "Eğer Avrupa'yı yalnızca AB olarak tanımlar ve Norveç'i bu hesaplamalara dahil etmezsek, ABD LNG'si önümüzdeki dönemde AB'nin LNG ithalatında baskın hale gelecek." dedi.

LNG'de ABD'nin ağırlığının artacağını ancak Avrupa'nın petrol ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan karşılamaya devam edeceğini ifade eden Roberts, "2024'te Norveç, AB'ye ABD'den iki kat fazla gaz ihraç etti. 124,7 milyar metreküpe karşılık 60,7 milyar metreküpe. Cezayir ise 44,9 milyar metreküp sağladı." bilgisini paylaştı.

Roberts, Avrupa'nın ABD'ye yönelik yatırım dalgasında Trump yönetiminin fosil yakıtları destekleyen düzenlemelerinin etkili olacağını belirterek, "Öte yandan, ABD'li teknoloji şirketleri de AB'deki yenilenebilir enerji projelerinde kendilerine yer bulmak isteyecek." ifadesini kullandı.

AB'nin ABD'ye 750 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün gerçekleşmesinde hükümetlerin doğrudan etkisinin sınırlı olduğunu vurgulayan Roberts, "Ne AB Komisyonu ne de üye devletler, özel sektörün yurt dışına yatırım yapmasını zorunlu kılamaz. Bu yatırım akışı, büyük ölçüde ABD'nin şirketlere sağlayacağı teşviklere bağlı. Bu taahhüdün, detaylandırılmadan ve onaylanmadan önce bu denli büyük yatırıma dönüşeceğine şüpheyle yaklaşıyorum." şeklinde konuştu.

Roberts, transatlantik enerji ilişkilerinin uzun vadeli etkisinin yalnızca siyasi iradeye değil, ekonomik gerçekler ve düzenleyici çerçevelere de bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump ve AB'den 750 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
Merkez Bankası’nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Sonrası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
10:49
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
10:40
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
Hiçbir şey durup dururken olmadı: İşte Batılı ülkelerin Filistin duyarlılığının perde arkası
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
13:04
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında
13:00
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:53
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 11:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Trump ve AB'den 750 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.