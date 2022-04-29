TSKB'den ilk çeyrekte 605 milyon lira net kar - Son Dakika

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) bu yılın ilk çeyreğinde 605,9 milyon lira net kar elde etti.

2022 ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2022 yılın ilk üç ayında, yüzde 8,3 artışla 91 milyar TL'ye ulaştı.

Bankanın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 0,5 büyüme kaydederek 64,2 milyar TL oldu. Özkaynakları yüzde 9,3 artışla 7,6 milyar TL seviyesine ulaşırken, yılın ilk üç ayında 821,9 milyon TL tutarında vergi öncesi kar elde edildi. TSKB'nin net dönem karı ise 605,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, özellikle son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarına yönelik somut katkıyla, sektörde olumlu ayrışan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını kaydetti.

Bilgiç, "2022 yılının ilk çeyreğinde açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar, reel ekonomiye sağladığımız nitelikli katkıyı bir kez daha teyit ediyor. Bu üç ayda, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projeleri ile farklı sektörlerde kapasite artışı ve kapsayıcı kalkınmaya dönük yatırımlara finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde etki alanı yüksek yenilikçi ürünlerle, üretim ekonomisinin dönüşümüne yönelik desteğimize devam edeceğiz" diye konuştu.

TSKB'nin son dönemde imzaladığı yeşil ve sosyal temalı iki yeni uluslararası kaynak anlaşmasını da değerlendiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"TSKB global kalkınma finansmanı kurumları ile güçlü bağları olan bir banka. Bu da bize uluslararası standartta bir kalite algısının yanı sıra dünyayı yakından takip etme ve iyi uygulamaları erken dönemde bünyemize katma avantajı sağlıyor. Akıllı ve çözüm odaklı finansman modellerinin dönüştürücü etkisine, kredi sağladığımız tüm projelerde yakından şahit oluyoruz. Dünyanın seçkin kurumlarından sağladığımız fonlarla hayata geçen ve iklim, çevre, kadın istihdamı gibi boyutlarıyla ülkemiz kalkınmasında rol model niteliğindeki yatırımlar bizi de en az iş ortaklarımız kadar gururlandırıyor."

Bilgiç, TSKB'nin yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle sergilediği yüksek performansa işaret ederek, şöyle devam etti:

"TSKB olarak müşterilerimize kredi dışı hizmetlerimizle de etkin destek sunan bir bankayız. Türkiye'nin ilk yatırım bankası unvanıyla firmalarımızın stratejik açılımlarına rehberlik ediyor, halka arz, tahvil ihraçlarına aracılık, şirket birleşme ve devralmaları gibi işlemlerle onlara alternatif imkanlar sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizle, firmalarımızın yeniden şekillenen dünyada, ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda rekabetçi olabilmeleri için tüm aklımızı ve bilgimizi seferber ediyoruz. Sermaye piyasaları, gayrimenkul ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren stratejik iştiraklerimiz, müşterilerimiz için yarattığımız değeri hem genişletmemizi hem de derinleştirmemizi sağlıyor. Büyük bir titizlikle ele aldığımız bu hizmetlerimizi daha da ileri taşıyarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok boyutlu destek vermeye devam edeceğiz."

İleri teknoloji projelerine finansman

Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde, yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı faaliyetleri çerçevesinde, iki ayrı uluslararası kaynak anlaşmasına imza attı.

Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında imzalanan 220 milyon dolarlık yeşil temalı kredi ile Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu kredi ayrıca, Banka'nın 2015 yılı Mart ayında JBIC'den temin ettiği 150 milyon dolarlık kredinin devamı niteliğini taşıyor. TSKB bu fonla, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını destekleyerek, bu alandaki ileri teknoloji projelerine finansman sağlayacak.

TSKB'nin Dünya Bankası Grubu Kuruluşu IFC'den temin ettiği 100 milyon dolarlık diğer kredi ise Türkiye'deki kadınların finansmana ve istihdam fırsatlarına erişimini desteklemek üzere kullandırılacak. Bu finansman paketi ile belirli bir kadın çalışan sayısına sahip olan, yönetim kurulunda veya üst yönetimde kadın yöneticileri bulunan, geçerli bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikasına sahip işletmelere kredi sağlanacak.

TSKB, 2017 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek ihraç ettiği 300 milyon ABD Doları tutarındaki Sürdürülebilir Sermaye Benzeri tahvilinin yatırımcılara olan geri ödemesini erken itfa opsiyonu kullanarak tamamladı. Bununla birlikte, Banka ana ortağı Türkiye İş Bankası ile imzaladığı 200 milyon ABD Doları tutarındaki ilave ana sermaye kredi anlaşması ile sağlıklı ve kuvvetli bilanço yapısını destekledi.

Mart ayında, birçok ulusal ve uluslararası inisiyatif ve tavsiyeye uyumlu olarak hazırladığı 2021 yılı entegre faaliyet raporunu yayımlayan TSKB, sürdürülebilir kalkınma yönünde yarattığı odaklı etkiyi ve gelecek hedeflerini paydaşlarının bilgisine sundu.

Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından oluşturulan Paydaş Kapitalizmi Metriklerinin de dikkate alındığı rapor, TSKB'nin geçen sene yayınladığı İklim Riskleri kapsamındaki gelişim ve ilerlemeleri de içeriyor. TSKB entegre faaliyet raporu için oluşturulan özel web sitesi ve Dijital Rapor Asistanı, ilgililere etkin bir okuma deneyimi sunuyor.