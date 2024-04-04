Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, GDO'lu tohumların üretiminin ve ithalatının yasaklandığını ifade ederek sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla ithalatının yapılabildiğini bildirdi.
TSÜAB'ın geleneksel iftar programı, Gençer'in ev sahipliğinde Ankara Hakimevi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Gençer, tohumculuk sektörünün bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece kendi tohumunu üretmekle kalmayıp, tohum ihraç eden ülke konumuna yükseldiğini ve 100'den fazla ülkeye satış yaptığını belirtti.
Geçen yıl 249,6 milyon dolar tutarında ithalatın gerçekleştiğini ifade eden Gençer, buna karşın 326,8 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını açıkladı.
Gençer, 2010 yılında yürürlüğe giren 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile GDO'lu ürünlerin ithalatının ve üretiminin yasaklandığını hatırlatarak, "Sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla Biyogüvenlik Kurulu kararı ile ithalatı yapılmaktadır. Türkiye'de GDO'lu tohum üretilmesi, GDO'lu tohum ithal edilmesi mümkün değildir." dedi.
Şu ana kadar 400 yerel çeşidin gen bankalarına kazandırıldığını belirten Gençer, İstanbul'un Mayıs 2025'te Dünya Tohumculuk Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını ve küresel ölçekte 2 binin üzerinde tohumculuk sektörü paydaşının bu kongreye katılacağını ifade etti.
Konuşmanın ardından başlayan iftar programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de iştirak etti.
Son Dakika › Ekonomi › TSÜAB Başkanı: GDO'lu Tohum Üretimi ve İthalatı Yasaklandı - Son Dakika
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