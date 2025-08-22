TTK, Zonguldak Taşkömürü Sahasını İhaleye Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TTK, Zonguldak Taşkömürü Sahasını İhaleye Çıkardı

22.08.2025 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTK, 15 yıl süreyle rödovans karşılığı Zonguldak'taki taş kömürü sahasını işletmek için ihale açtı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak'taki taş kömürü sahasını 15 yıl süreyle rödovans karşılığı işletmeye verilmek üzere ihaleye çıkardı.

TTK Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü sınırları içinde bulunan K-5 numaralı taş kömürü sahası, hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla, 15 yıl süreyle işletmeye verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin katılabileceği ihalede her üretim yılı için taahhüt üretim miktarı 6 bin ton, 15 yıllık sözleşme süresince de toplam üretim taahhüdü 90 bin ton olacak.

İstekliler, 15 yıl için taahhüt ettikleri toplam 90 bin ton üretim miktarıyla teklif ettikleri rödovans payının çarpımının en az yüzde 5'i oranında süresiz geçici teminatı teklifiyle birlikte verecek. Teklif edilen bedelin yüzde 5'inden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak.

İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesi adresinden 5 bin lira karşılığında temin edilebilecek.

İhale, 6 Ekim Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacak.

Teklif zarfları, ihale gün ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığının teklif alma birimine elden teslim edilebilecek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecek.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Ekonomi, Enerji, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTK, Zonguldak Taşkömürü Sahasını İhaleye Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
97 yıllık Marşal pastası mahkemelik oldu 97 yıllık Marşal pastası mahkemelik oldu
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Batan teknede kaybolan 2 çocuk kayalıklarda bulundu Batan teknede kaybolan 2 çocuk kayalıklarda bulundu
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, verdiği cesur pozlarla büyüledi 67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, verdiği cesur pozlarla büyüledi
Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi
Borsa İstanbul’da tarihi zirve Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu içini döktü Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu içini döktü

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 08:53:31. #7.12#
SON DAKİKA: TTK, Zonguldak Taşkömürü Sahasını İhaleye Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.