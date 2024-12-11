TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2024 yılı Uluslararası Akademi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2024 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne üç kategoride 4 bilim insanı layık görüldü.

Yerli ve yabancı hakem görüşleriyle alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda, "Fen ve Mühendislik Bilimleri" kategorisindeki ödül Nanyang Technological Üniversitesi Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Zhichuan Jason Xu'ya verildi.

"Sağlık ve Yaşam Bilimleri" kategorisinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, "Sosyal ve Beşeri Bilimler" kategorisinde de Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Istvan Vasary ve Ankara Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R. R. Smith ödül almaya hak kazandı.

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ödülüne 20 farklı üniversiteden 25 üstün başarılı genç bilim insanı layık görüldü ve bugüne kadar söz konusu ödülü kazanan bilim insanı sayısı 669'a yükseldi.

Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) kategorisinde 7 eser ödüle değer bulunurken, bugüne kadar ödüllendirilen eser sayısı 245 oldu.

Ödüller için 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek ve kazananlara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecek.

"Her ödül sahibi TÜBA ailesinin bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kurumun Cumhuriyet'in 101. yılında çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Akademinin ödül programlarının gelenekselleştiğine dikkati çeken Şeker, "Ödüllerden bir tanesi dönüşümlü olarak üç kategori arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye'yle ilgili, bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına veriliyor. Her ödül sahibi TÜBA ailesinin bir parçası ve bilime dair, bilimle ilişkili her başlık bizim için odak noktası. Ödülümüz dünyanın prestijli ödülleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, bilim insanlarının Türkiye'de ve dünyada aldığı her ödülün, elde ettiği her başarının geleceğe dair umutları artırdığını bildirerek, "Nitelikli akademi ve bilim insanı için başat olan üniversite düzeyinde nitelikli bilimsel yayınları teşvik ettiğimiz ödüllere layık görülen eserlerdeki emeğin ardından gelen eserlere ışık tutması, adeta bir rehber olması amacımıza ulaştığımızın başka bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.