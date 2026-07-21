TÜBİTAK Fen Lisesi Mezunları YKS'de Gurur Verdi - Son Dakika
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TÜBİTAK Fen Lisesi Mezunları YKS'de Gurur Verdi

21.07.2026 23:47
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Bakan Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi mezunlarının YKS başarılarını kutladı ve geleceğe dair umut verici mesajlar verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin, "5 yıl boyunca bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında muhteşem başarılar elde eden öğrencilerimiz, YKS'de de elde ettikleri derecelerle gururumuz oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, TÜBİTAK Fen Lisesi mezunu öğrencilerinin YKS'de gösterdikleri başarılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirilen TÜBİTAK Fen Lisesi'nde her öğrenciye burs ve yurt imkanı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi ve bilimsel araştırmalara yönelik staj programları sunmaya devam edeceklerini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"5 yıl boyunca bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında muhteşem başarılar elde eden öğrencilerimiz, YKS'de de elde ettikleri derecelerle gururumuz oldu. Sadece bir fen lisesi kurmanın ötesinde, yeni bir ekol inşa etmenin sorumluluğuyla, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Ekonomi, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Fen Lisesi Mezunları YKS'de Gurur Verdi - Son Dakika

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