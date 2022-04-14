TÜBİTAK ile Ziraat Bankası, Ar-Ge projelerinin finansmanına yönelik iş birliğine gitti - Son Dakika

TÜBİTAK ile Ziraat Bankası arasında kurum tarafından desteklenen şirketlerin Ar-Ge projeleri kapsamında yapacakları harcamalarının finansmanına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokolün imza töreni, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile kurum ve banka temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mandal, buradaki konuşmasında, imzalanacak protokolün önemine işaret ederek, hem kamu hem de özel sektöre verilen TÜBİTAK desteklerinden bahsetti.

Teknoloji geliştiren firmaların fikir aşamasından ürün geliştirme aşamasına geçerken finans sistemiyle iç içe olduklarını belirten Mandal, "Finans sistemi içerisinde dünyada gelişen eğilimler kapsamında alternatif finans mekanizmaları geliştirilmesi noktasında hep bir arayış var. TÜBİTAK olarak bu süreçte doğru teknolojileri tespit etmeye çalışıyoruz ama takibinde bunların en çok yaşadığı güçlük finansa erişim konusu." dedi.

Mandal, protokolün bu nedenle Türkiye'de örnek olabilecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Protokolün birçok boyutu var. Uygun bulunan projelerin finansmana erişimi noktasında sizin tarafınızdan özelleştirilmiş imkanlar sunulacak olması, projelerin gerçekleştirilmesinde erken aşama firmalarımıza ön ödemelerimizde teminat sürecinin sizler tarafından kolaylaştırılacak olması çok değerli." şeklinde konuştu.

Firmaların veya teknolojilerin Ziraat Bankası tarafından ödüllendirilmesinin de önemine dikkati çeken Mandal, öne çıkan yeni teknolojilere yatırım konusunun da banka tarafından değerlendirilecek olmasının süreci daha değerli kıldığını söyledi.

Mandal, TÜBİTAK'ın da her türlü teknolojik gelişme konusunda katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Yenilikçi ve ülkemiz için örnek alınabilecek bir iş birliği protokolüne imza atıyoruz. Ülkemizdeki teknoloji tabanlı girişimlerin gelişimi sürecinde önemli katkıları olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek katma değer vurgusu

Çakar da Türkiye'nin gelişmekte olan ve genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu belirterek, ülkenin son yıllarda büyüme konusunda dünya ekonomisinden pozitif ayrıştığını ancak bunu sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Bunun için üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda hayatın her alanında yüksek katma değer üretmek gerektiğini vurgulayan Çakar, "Yüksek katma değer üretmenin temelinde yoğun teknoloji kullanımı var. Üretim süreçlerinizi ne kadar yüksek teknoloji ve katma değerle gerçekleştirebiliyorsanız rekabette o kadar çok şans bulabiliyorsunuz, pazarda o kadar sözünüz geçiyor. Dolayısıyla hem maliyetleri hem de satışları daha iyi yönetebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, dünyada bankacılık sektörünün gündeminde yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularının bulunduğuna işaret ederek, her iki kavramı hem finansal anlamda hem de pratikte çok önemsendiğini anlattı.

TÜBİTAK ile imzalanacak protokolle Türkiye'nin gençlerine katkı sunacaklarını belirten Çakar, "Genç ve dinamik insanlarımızın fikri sermayelerinin yeşermesine ortam sağlayacak bir katkı sunabilirsek memnuniyet duyarız." dedi.

Çakar, protokol kapsamında sunacakları katkılardan da bahsederek, sağlayacakları desteklerin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Mandal ile Çakar, söz konusu protokolü imzaladı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi ve günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Teminat mektubundan eğitim programlarına imkanlar sunulacak

Protokol çerçevesinde Ziraat Bankası, TÜBİTAK tarafından desteklenen şirketlere, toplam proje bütçesinin yüzde 60'ını aşmayacak şekilde, ticari kredi limiti tahsis edecek ve bu şirketlerin TÜBİTAK'a yapacakları transfer ödemesi başvurularında ihtiyaç duyacakları teminat mektuplarını kefalet karşılığında azami (yüzde 0,5) komisyon oranıyla sağlayacak.

Yeşil mutabakatla uyumlu projelerle akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme tematik alanları altında finans, tarım ve temiz teknolojiler kapsamında desteklenmeye hak kazanan girişimler içinden belirlenen girişimlere toplamda yıllık 1 milyon lira ödül verilecek.

Girişimlere yönelik çeşitli eğitim, seminer, mentorluk ve ödüllendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. TÜBİTAK tarafından desteklenen şirketlere Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından yatırım imkanı sağlanabilecek.

TÜBİTAK ise çağrılarında tematik alanlar altındaki konulara yer verecek ve çağrı sonuçlarını ödül verilecekleri belirlemek üzere Ziraat Bankası ile paylaşacak. Yatırım almaya uygun şirketlere yönelik olarak düzenleyeceği "Demo Günü"ne bankayı yatırımcı adayı olarak davet edecek. Talep edildiğince imkanlar ölçüsünde Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Girişimci Sertifikasyonu Programına eğitici desteği verecek.