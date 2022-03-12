TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı

12.03.2022 16:07
TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 8-14 Mart'ta kutlanan "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 8- 14 Mart'ta kutlanan "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) kapılarını ziyaretçilere açtı.

TÜBİTAK UZAY'da ziyaretçilere kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verilirken yürütülen projelerin detayları anlatıldı.

Yapılan sunumda, 2003'te fırlatılan ve şu an kullanımda olmayan Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu BİLSAT, 2011'de fırlatılan ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, 2012'de fırlatılan GÖKTÜRK-2, 2023'te fırlatılması planlanan Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE ile yine 2023'te fırlatılması planlanan ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A hakkında bilgi verildi.

Ay Araştırma Projesi ile Türkiye'nin bu alandaki hedefleri anlatılırken "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"na ilişkin detaylar paylaşıldı. Ayrıca, Hall Etkili Elektrikli İtki Motoru Geliştirme Altyapısı, hassas tarım uygulamalarına yönelik geliştirilen proje "HASSAS" da ziyaretçilere tanıtılan projeler arasında yer aldı.

Sunumun ardından ziyaretçilere tesisteki maketler üzerinden tanıtımlar da yapıldı. Maketler arasında özellikle BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, İMECE, TÜRKSAT 6A yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler 3 boyutlu yazıcı ile üretim yapıyor

TÜBİTAK SAGE de bugün ve yarın için ziyaretçilere kapılarını açtı.

Tesiste Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli Ar-Ge ile geliştirilen mühimmatların maket modelleri sergilendi. Ziyaretçilere gösterimi yapılan mühimmatların özellikleri anlatıldı.

Bilgisayar kodlama dili olan 0 ve 1 ile ziyaretçilere bu alanda bilgi verilerek, çeşitli kelimeler bu şekilde yazdırılıp çıktı olarak takdim edildi.

Ziyaretçilere, 3 boyutlu yazıcı programı kullanılarak tasarım aşaması gösterilirken yazıcının aktif çalışmasıyla çeşitli nesnelerin üretimi sergilendi.

Kurumda, roket maketi atölyesinde çocuklarla roket maketi de yapılıyor.

Öte yandan, TÜBİTAK SAGE'de akıllı mühimmatların kalbi ısıl pillerin üretim altyapısı tanıtılarak, çeşitli teknolojik yeteneklere ilişkin bilgi paylaşılıyor.

"Antarktika Gerçekleri" Ankara'da gözler önüne seriliyor

Ayrıca, TÜBİTAK Araştırmacısı Dr. Bülent Gözcelioğlu'nun Türkiye'nin "Antarktika Ulusal Bilim Seferleri"nde çektiği fotoğraflar, ilginç bilgiler eşliğinde sergilenmeye başlandı.

Antarktika'da çekilen fotoğrafların yer aldığı "Antarktika Gerçekleri" isimli sergi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde gezilebilecek. Sergi, 17 Mart'a kadar herkesin ziyaretine açık olacak.

TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı
TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı
TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı
TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı

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Araştırma, 14 Mart, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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