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TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı'na atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı'na atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı\'na atama kararları Resmi Gazete\'de yayımlandı
27.01.2024 - 20:00,
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına İsmail Doğan atandı.

Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak'ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.

Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Bülent Büyük atandı.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede ise görevden alındı.

Kaynak: AA
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Fatih Koçak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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