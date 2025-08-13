TUGFO, 2025 Konserleri İçin Kamp Yapıyor

Sabancı Vakfı'nın kuruluşunda rol oynadığı ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2025 konserlerine hazırlanmak üzere Sabancı Üniversitesi'nde kampa girdi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, TUGFO'da yer almak için başvuran yüzlerce konservatuar öğrencisi arasından seçilen 16-22 yaşlarındaki 80 genç müzisyen, klasik müziğin büyük eserlerinden çağdaş bestecilerin yapıtlarına kadar zengin bir repertuvarla konser vermeye hazırlanıyor.

Geçen yıl Amsterdam'daki ünlü Concertgebouw Yaz Festivali'nde sahneye çıkan TUGFO, bu yıl Almanya'nın önde gelen klasik müzik etkinliklerinden Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında, Hamburg'daki Elbphilharmonie konser salonunda konser verecek. Turne boyunca ayrıca Prag, Viyana ve Bratislava'da da konserler düzenlenecek.

Üç haftalık kamp süresince, Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi ve TUGFO mezunu keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni orkestralarının solo obuacısı Sezai Kocabıyık, genç müzisyenlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

Ayrıca, kamp boyunca farklı disiplinlerden uzmanlarla gerçekleştirilen akşam sohbetleri, Sabancı Vakfı'nın başarı hikayelerinin sunumu ve sosyal sorumluluk temalı etkinlikler de genç müzisyenlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak.

Orkestra konserlerinde genç piyanist İlyun Bürkev birçok eserde solist olarak sahnede olacak. Bunun yanı sıra, bazı konserlerde orkestra içinden seçilen genç yetenekler de solist olarak yer alacak.

Konser programı kapsamında, 28 Ağustos'ta İstanbul'da, 29 Ağustos'ta Bursa'da, 30 Ağustos'ta Denizli'de, 2 Eylül'de Hamburg'da, 4 Eylül'de Prag'da, 6 Eylül'de Slovakya'da, 7 Eylül'de ise Viyana'da konserler düzenlenecek.