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TÜGİAD, Avrupa Genç İş İnsanları Konfederasyonu Başkanlığını Kazandı - Son Dakika
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TÜGİAD, Avrupa Genç İş İnsanları Konfederasyonu Başkanlığını Kazandı

Avrupa genç iş insanlarının organizasyonu ve bünyesinde 21 ülkeden, 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan, Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu YES For Europe'un başkanlığını Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) tekrar kazandı. Başkan yardımcılıklarına ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Almanya seçildi. Türk genç iş insanlarının Avrupa'daki sesi olmaya ve ihracat pazarlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaşacak.

TÜGİAD, Avrupa Genç İş İnsanları Konfederasyonu Başkanlığını Kazandı
11.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:03
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Avrupa genç iş insanlarının organizasyonu ve bünyesinde 21 ülkeden, 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan, Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu YES For Europe'un başkanlığını Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) tekrar kazandı. Başkan yardımcılıklarına ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Almanya seçildi.

Tek aday olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazanarak başkanlığa seçilen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım, "Ülkemizdeki genç iş insanlarının lider sesi TÜGİAD'ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Türk genç iş insanlarının Avrupa'daki sesi olmaya ve devletimizin hedefleri çerçevesinde özellikle ihracat pazarlarımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız yoğunlaştıracağız. Paydaşlarımızla yeni ticaret köprülerinin kurulması ve üyelerimizin her sektörde ve farklı ülkelerdeki pazarlara girişleri için çok önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan Avrupa Birliği'ndeki her platformda Türk genç iş insanlarını destekleme mücadelesine şimdi daha güçlü devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu olarak önümüzdeki görev süresi boyunca, gerçekçi ve ciddi hedefler koyduk, diğer ülkelerle istişare halinde yürütülecek çalışmalar neticesinde konfederasyonu yeniden yapılandırarak daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"GENÇ İŞ İNSANLARININ AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI OLACAĞIZ"

TÜGİAD olarak yapacakları faaliyetlerden de bahseden Yıldırım, "Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Genç İş İnsanları Derneğidir unvanına sahip olan TÜGİAD, yıllardır G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA), Avrupa Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) ve Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu'nda (YES for Europe) ülkemizi başarı ile temsil ederek, bayrağımızı buralarda dalgalandırıyoruz. Uzun yıllar yaptığımız bu mücadele ve çalışma sonunda YES for Europe gibi çok önemli bir organizasyonun başkanlığı ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Bu başkanlık ile ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan ekibime teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Portekiz, Türkiye, İspanya, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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