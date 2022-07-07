Tügiad Başkanı Çevikel: İş Dünyası Finansmana Erişimde Kolaylık Bekliyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Son asgari ücret artışı, çalışanları hayat pahalılığına karşı koruma amaçlı yapılmış olsa da işverenin maliyetini artırmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL cinsi kredi kullanımı konusunda aldığı son kararda olduğu gibi finansmanın önüne çıkabilecek engellerin hızımızı yavaşlatması kaçınılmaz olacaktır. İş dünyası, finansmana erişimde kolaylık bekliyor" dedi.

İş dünyasının yüksek enflasyona rağmen ihracatta çıtayı sürekli yükselttiğinin altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, finansmana erişim yolundaki engellerin etkisiz hale getirilmesi çağrısında bulundu. Çevikel, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİLMELİ: Yıllık yüzde 140'a yaklaşan üretici enflasyonu ve yılın ilk yarısında 126 milyar dolar ihracat yapılarak rekor kırılıyor. 126 milyar dolar ile yılın ilk yarısında, aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarının elde edildi. Küresel tedarik zincirindeki bozulmalar ve arz kaynaklı süregelen sorunlara rağmen ihracatçımızın her geçen ay başarı çıtasını yükseltmesi, sürdürülebilir büyüme adına umutlarımızı diri tutuyor. Krizleri fırsata çevirmesini bilen iş dünyamızın kat ettiği mesafe, ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme adına çok kıymetlidir. Sanayicimiz marka, patent ve nitelikli iş gücü yatırımlarına ağırlık vermeye devam ederse dış ticaret açığının hızla azaldığı bir tabloyla karşılaşmamız da mümkün olabilecektir.

KURLA MÜCADELE EDİLİRKEN ENFLASYON İLE DE DENGELİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ: Yeni pazarlara odaklanan ihracatçının önündeki en büyük engel, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve yüksek üretim maliyetleridir. Yıllık bazda yüzde 140'a dayanan üretici enflasyonuna karşı adeta dayanıklılık sınavı veren iş dünyamızın enerji başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesi için etkin ve iş dünyasının görüşlerinin dikkate alındığı adımların atılması gerekiyor. Kurla mücadele edilirken enflasyon ile de dengeli şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz.

FİNANSMANA ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI: Son asgari ücret artışı, çalışanları hayat pahalılığına karşı koruma amaçlı yapılmış olsa da işverenin maliyetini artırmıştır. Tüm girdi maliyetleri ile ilgili ekonomi yönetiminin uygulayacağı programların başarılı olmasını temenni ediyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun TL cinsi kredi kullanımı konusunda aldığı son kararda olduğu gibi finansmanın önüne çıkabilecek engellerin hızımızı yavaşlatması kaçınılmaz olacaktır. Finansmana erişimin önündeki engeller kalkmalı. İş dünyası, finansmana erişimde kolaylık bekliyor."