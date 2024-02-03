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TÜGİAD Üyeleri Hızlı ve Planlı Toplantılarla Verimlilik Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜGİAD Üyeleri Hızlı ve Planlı Toplantılarla Verimlilik Sağladı

TÜGİAD Üyeleri Hızlı ve Planlı Toplantılarla Verimlilik Sağladı

TÜGİAD Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen hızlı ve planlı toplantılar, TÜGİAD üyeleri arasında verimlilik sağladı. Toplantıda her dakikanın planlandığı ve katılımcıların kendilerini ve işlerini kısa sürede özetlediği bir format kullanıldı. Eskişehir şube üyeleri, TÜGİAD üyeleriyle tanışma, network oluşturma ve işbirliği yapma fırsatı buldu. Organizasyona İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul'dan gelen misafirler de katıldı.

03.02.2024 12:48
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, Eskişehir'de verimsiz toplantılar yerine, TÜGİAD Eskişehir Şubesinin düzenlediği hızlı ve planlı toplantıların verimliliğine dikkat çeken organizasyonda buluştu.

TÜGİAD Sicil Disiplin Kurulu üyeleri, Girişimcilik Komisyonu üyeleri ve çeşitli şubelerden katılımcıların, Eskişehir şube üyeleri ile bir araya geldiği etkinlikte, toplantı kültürü için yeni bir adım denendi. TÜGİAD, bu organizasyon ile iş dünyasında sıkça karşılaşılan geleneksel uzun ve verimsiz toplantılar yerine, hızlı ve planlı toplantıların verimliliğine dikkat çekti. Tam saatinde başlayan ve her dakikanın planlandığı toplantıda, her bir açılış konuşması 3 dakika ile sınırlıydı ve toplantıya katılanlar kendisini ve işini 1 dakikada özetleyerek anlattı. Daha sonra 1 dakika içinde de sorulara cevap vererek toplantıya katılan herkesin söz almış olması sağlandı.

"Misafirlerimiz İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul'dan geldiler"

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, organizasyon hakkında şunları söyledi:

"TÜGİAD Sicil Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri, aynı zamanda Girişimcilik Komisyonu Başkanı ve üyeleri bugün Eskişehir'i ziyarete geldiler. Eskişehir'deki üyelerimiz, diğer şube üyeleriyle bir araya gelip tanışma, network ve işbirliği konularında bir organizasyon gerçekleştirdik. Buraya gelen misafirlerimiz İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul'dan geldiler. Umarım Eskişehir'e faydalı bir organizasyon olacaktır."

"Sorumluluklarımız biraz daha arttı"

TÜGİAD Sicil Disiplin Kurulu Başkanı Burcu Serin organizasyonla alakalı, "Bugün Eskişehir'deki organizasyonumuza ziyarete geldik. Burada Serkan Başkan'ın davetiyle belirlediğimiz bir konsept var: 'Speed Networking'. Bu kapsamda üyelerimizle nitelikli iş geliştirmeler, workshoplar ve tabii ki eğlenceyi bir araya getireceğiz. TÜGİAD, Avrupa'da temsil edilen bir dernek olup bu sene başkanımız 'Yes for Europe' başkanı olarak seçildi. Dolayısıyla sorumluluklarımız biraz daha arttı. Bu bilinçle hem iş geliştiriyoruz hem de eğleniyoruz. Türkiye'nin ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

"Farklı bir konseptte bir çalışma yapacağız"

Organizasyona katılan TÜGİAD İstanbul Girişimcilik Komisyon Başkanı Tarık Sönmez ise, "Bugün Eskişehir'e komisyonumuz, girişimcilik komisyonumuzla, Sicil Disiplin kurulumuzla birlikte geldik. Hem Eskişehir'i ziyaret etmeye hem de Eskişehir'deki genç iş insanlarıyla tanışmaya ve network çalışmasını yürütmeye geldik. Farklı bir konseptte bir çalışma yapacağız. Detayları şu an paylaşamam ancak içeride göreceğiniz üzere herkes kendi işini en doğru ve en hızlı şekilde tanıtacak. Herkesin katkısıyla verimli bir etkinlik geçireceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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