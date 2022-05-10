TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı - Son Dakika
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TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı

10.05.2022 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişiye yükselirken, genç nüfusta işsizlik yüzde 20'nin üzerinde kalmaya devam etti. TÜİK verilerine göre mart ayında işsizlik yüzde 0,4 artarak yüzde 11,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %46,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,4 iken kadınlarda %29,0 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Türkiye genelindeki işsiz sayısı martta 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9, kadınlarda ise %33,7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,1, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.

Son Dakika! Türkiye genelindeki işsiz sayısı martta 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44,9 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.

Son Dakika! Türkiye genelindeki işsiz sayısı martta 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu
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Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığından Eskişehir'de 517 projeye 24 milyon lira hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığından Eskişehir'de 517 projeye 24 milyon lira hibe desteği

İşsizlik, İstihdam, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı - Son Dakika
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