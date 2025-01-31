TÜİK: Aralık'ta İhracat Yüzde 2,1 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Türkiye'de ihracat yüzde 2,1, ithalat ise yüzde 10,9 oranında arttı.

Bölgesel verilere bakıldığında, Zonguldak'ta ihracat 46,8 milyon dolar, ithalat 86,9 milyon dolar oldu. Karabük'te ihracat 31,5 milyon dolar, ithalat 80 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın'da ihracat 2,8 milyon dolar, ithalat 2 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. - ZONGULDAK