TÜİK: Ekim Ayında Dış Ticaret Haddinde Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Ekim Ayında Dış Ticaret Haddinde Düşüş

TÜİK: Ekim Ayında Dış Ticaret Haddinde Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında dış ticaret haddinin bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak 86 değerini aldığını açıkladı. İhracat birim değerinde artış görülürken, ithalat birim değerinde de benzer şekilde artış yaşandı. Ancak, ihracat ve ithalat miktar endeksleri azalma göstermekte.

10.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak 86 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7 arttı, yakıtlarda yüzde 9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3 arttı. İhracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı. İthalat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak 86 değerini aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Ekim Ayında Dış Ticaret Haddinde Düşüş - Son Dakika

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