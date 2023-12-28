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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık Ayında Arttı - Son Dakika
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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık Ayında Arttı

TÜİK, aralık ayında ekonomik güven endeksinin aylık yüzde 1,1 artarak 96,4 olduğunu açıkladı. Tüketici güven endeksi yüzde 2,6 artarken, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 azaldı.

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık Ayında Arttı
28.12.2023 - 11:46,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aralık ayında aylık yüzde 1,1 artarak 96,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında 95,3 olan ekonomik güven endeksi, aralıkta yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı. Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerlerini aldı.

Kaynak: DHA
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