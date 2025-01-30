TÜİK, Ekonomik Güven Endeksini Açıkladı: Yüzde 0.8 Artış

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aylık yüzde 0,8 artarak 99,7 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı. Bir önceki aya göre güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 81, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 102,6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 116,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 114,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.