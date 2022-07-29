Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı

29.07.2022 12:09
Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 35,2 artarak 96 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK' den alınan bilgilere göre, TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Haziran ayında ihracat yüzde 18,7 ithalat ise yüzde 39,7 arttı.

Balıkesir'de Haziran ayında ihracat yüzde 35,2 artarak 96 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. Balıkesir'de Haziran ayında ihracat yüzde 35,2 artarak 96 milyon 200 bin dolar, ithalat yüzde 27,7 artarak 47 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Haziran ayında ihracat yüzde 27,4 artarak 24 milyon 300 bin dolar, ithalat yüzde 100,6 artarak 13 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı Düzce'de ihracat ve ithalat arttı Düzce'de ihracat ve ithalat arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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