TÜİK: Ticaret ve Perakende Satış Hacminde Artış

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 12,7, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 15,9 arttı.

TÜİK, eylül ayı ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; ticaret satış hacmi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,3 arttı

Ticaret satış hacmi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 arttı.