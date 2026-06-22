TÜİK: Tüketici Güven Endeksi %2,5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,5 artarak 87,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 4,5 artışla 72,3 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 1,9 artışla 89,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 3,1 artışla 83,9, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,4 artışla 105,9 değerini aldı.