Tüik ve Merkez Bankası Anketi: İktidara ve Programa Güven Kalmadı, 19 Mart Operasyonu Nisan Tüge Sonuçlarını Sarstı, Ev-Araba Hayali Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tüik ve Merkez Bankası Anketi: İktidara ve Programa Güven Kalmadı, 19 Mart Operasyonu Nisan Tüge Sonuçlarını Sarstı, Ev-Araba Hayali Bitti

Kamuoyu araştırma kurumları ve anket şirketlerinin düzenli olarak yaptığı seçim, siyasi tercih ve ülkenin temel sorunları anketlerinde ortaya atılan "manipülasyon ve iktidar ya da muhalefete yakınlık" iddialarına karşılık, doğrudan iktidar kontrolündeki iki kurumun her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği resmi anketlerde de iktidara ve uyguladığı siyasi, ekonomik politikalara inanç ve güvenin negatif sınırın altına indiği teyit edildi.

24.04.2025 09:58  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber - Analiz: Zülfikar DOĞAN

(ANKARA) - Kamuoyu araştırma kurumları ve anket şirketlerinin düzenli olarak yaptığı seçim, siyasi tercih ve ülkenin temel sorunları anketlerinde ortaya atılan "manipülasyon ve iktidar ya da muhalefete yakınlık" iddialarına karşılık, doğrudan iktidar kontrolündeki iki kurumun her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği resmi anketlerde de iktidara ve uyguladığı siyasi, ekonomik politikalara inanç ve güvenin negatif sınırın altına indiği teyit edildi.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresini hedef alan 19 Mart siyasal-yargısal operasyonları sonrasında parasal ve sosyal pek çok temel göstergede ciddi olumsuzluklar belirginleşirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Tüketici Güven Endeksi'nin (TÜGE) nisan sonuçları merakla bekleniyordu.

Paralı özel anket şirketlerinin aksine doğrudan iktidara bağlı iki kurumun kamu görevlileri eliyle gerçekleştirdiği en kapsamlı aylık resmi anketlerden birisi olan TÜGE sonuçlarında, mart ayında 85,9 puan olan tüketici güveni, nisanda yüzde 2,3 oranında sert düşerek 83,9 puana indi.

TÜGE endeksinde 200 puan üzerinden yapılan değerlendirmede, 100 puan ve üzeri hanelerin, bireylerin, ekonomik aktörlerin, reel ve finans kesiminin uygulanan ekonomik-sosyal politikalara inanç ve güvenini, 100'ün altındaki puanlar ise güvensizlik, endişe ve gelecek 12-24 aya ilişkin kaygıları işaret ediyor. Dolayısıyla içeride 19 Mart siyasi operasyonları, dünyada ise küresel ticaret savaşları ile büyüyen gerilim ortamı tüketici güvenini sarstı.

Tüketicilerin, ülke genelindeki ekonomik gidişat yanında, ailelerin ve bireylerin kendi sosyoekonomik durumlarıyla ilgili beklentilerini, harcama ve tasarruf eğilimlerini, gelecek 12 aylık döneme ilişkin öngörülerini yansıtan anket, ülke çapında her ay tesadüfi olarak seçilen 4884 hane ve 16 yaş ve üzeri bireylerle görüşme yöntemiyle gerçekleştiriliyor. 2012'den bu yana yapılan ankette bugüne kadarki en yüksek endeks puanı 97,4 ile Nisan 2014'te elde edildi.

Faiz indirimlerinin ardından bu yılın mart ayında 86 puan olan TÜGE endeks puanı, 19 Mart operasyonlarının yarattığı anti demokratik uygulamalar, toplumsal muhalefetin sert biçimde bastırılmaya çalışılması, onlarca şirkete ve şahısların mal varlıklarına kesinleşmiş yargı kararı olmadan el konulmasının yarattığı endişe ve kaygıların artmasıyla nisanda sert biçimde geriledi.

Güncel ve geleceğe dönük kötümserlik arttı

TÜGE'yi oluşturan alt endekslerde geçen 12 aya göre mevcut durumda hanenin maddi durumu endeksi martta 70,9 iken nisanda yüzde 2,5 düşüşle 69,1 puana inerken, hanelerin gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklenti endeksi de nisanda yüzde 0,5 gerileyerek 84,3 puana düştü.

Geçen 12 aya kıyasla mevcut genel ekonomik durum endeksi yüzde 0,6 düşerek, 55,6 puanla radikal biçimde güvensizlik düzeyine inerken, gelecek 12 aya yönelik genel ekonomik durum beklentisi de marta kıyasla yüzde 2,2 azalarak 82,8 puana düştü.

Hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksi nisan ayında marta göre yüzde 0,6 düşüşle 79,8 puana geriledi. Hanelerin dayanıklı tüketim malı satın alma, harcama endeksi marta göre yüzde 5,3, gelecek üç ayda dayanıklı tüketim malına harcama endeksi yüzde 1,5, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı için harcama yapma endeksi yüzde 3,8 düşüş gösterdi.

Mevcut durumda ve gelecek 12 ayda konut ve araba alma umudu tükendi

TÜGE'nin toplumsal refah ve hanelerin yaşam düzeyi ile ilgili beklentilerini yansıtan konut, araba sahibi olma, satın alma alt endeksine ilişkin göstergeler, nisanda tamamıyla dibe vurdu. İnsanların ev veya araba sahibi olma umutlarının tükendiğini, bu konudaki karamsarlık ve umutsuzluğun yaygınlaştığını gösteren verilere göre, hanelerin gelecek 12 ayda konut satın alabilme beklenti endeksi 14 puan, otomobil satın alma endeksi 25 puan. TÜGE'de 100'ün altındaki puanların güvensizlik, umutsuzluk, karamsarlık ve endişeyi yansıttığı dikkate alındığında insanların ev ve araba sahibi olma hayalleri neredeyse tümüyle dibe vurarak tükenmiş durumda.

Siyasi iktidara ve dezenflasyon programına güvensizlik artıyor, karamsarlık yayılıyor

Siyasi kamuoyu araştırmaları ve anketlerden daha somut sonuçları gösteren tüketici güven endeksi, aynı zamanda siyasi tabloya bakış konusunda da somut izlenim veriyor. Mayıs 2023 Genel Seçimleri sürecinde oluşan beklentiler ve iktidarın seçim öncesi EYT düzenlemesi, memur maaşlarına 8 bin liralık seyyanen zam, emeklilere yönelik vaatler, mülakatın kaldırılacağı ve benzeri söylemlerle TÜGE, Mayıs 2023'te 91,1 puanla 2018'den bu yana son beş yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı. TÜGE'deki yükseliş Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde iktidar ittifakının başarı göstergesi olarak değerlendirilmişti.

Ancak seçim sonrası uygulamaya konulan dezenflasyon programı, kemer sıkma politikaları, ücretlilere, emeklilere düşük zam politikası, emeklilere yönelik vaatlerin tutulmaması, mülakatın kaldırılmaması, yargının ileri düzeyde siyasallaşması, faiz ve enflasyonda olağanüstü artış iktidara ve politikalarına güveni sarstı. İnişe geçen TÜGE, iktidara güvensizlik göstergesine dönüşürken, TÜİK ve Merkez Bankası'nın 19 Mart operasyonları ardından açıkladığı TÜGE nisan anket sonuçları siyasi ve ekonomik güvensizliğin tırmanışa geçtiğini, iktidarın siyasi ve ekonomik operasyonlarının güncel ve geleceğe dönük kaygıları yaygınlaştırdığını işaret ediyor.

Enflasyonun düşeceğine kimse inanmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'de katıldığı G20, IMF ve Dünya Bankası İlkbahar Dönemi Toplantılarında uluslararası yatırımcılara ifade ettiği "Ekonomik programda her şey yolunda gidiyor" söyleminin karşılığının olmadığı, nisan ayı TÜGE anket sonuçlarında belirgin şekilde görülüyor.

Toplumun, ailelerin, hanelerin ve bireylerin dezenflasyon programına inanmadıklarını, programın başarısı konusunda ikna olmadıklarını gösteren en somut endeks, TÜGE'nin enflasyon beklentisi alt endeksindeki sonuçlar. Anket sonuçlarına göre, "geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 ayda tüketici fiyatlarının değişimi beklentisi endeksi" nisanda yüzde 6 düşerek, 56 puana indi.

Bu endekste artış, tüketici enflasyonunun düşeceği beklentisini, azalması ise tüketici enflasyonunun artacağı beklentisini gösteriyor. Nitekim nisan ayında bu endeksin yüzde 6 oranında radikal bir düşüş göstermesi, enflasyonla mücadele programına ve enflasyonun düşeceğine kimsenin inanmadığını, enflasyonda artış beklentisinin yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik ve Merkez Bankası Anketi: İktidara ve Programa Güven Kalmadı, 19 Mart Operasyonu Nisan Tüge Sonuçlarını Sarstı, Ev-Araba Hayali Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
10:16 Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:06:50. #7.12#
SON DAKİKA: Tüik ve Merkez Bankası Anketi: İktidara ve Programa Güven Kalmadı, 19 Mart Operasyonu Nisan Tüge Sonuçlarını Sarstı, Ev-Araba Hayali Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.