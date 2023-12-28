TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki ay 95,3 olan ekonomik güven endeksi, aralıkta yüzde 1,1 artışla 96,4 değerini aldı.

TÜİK, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini bugün açıkladı. Buna göre, kasım ayında 95,3 olan ekonomik güven endeksi, aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.