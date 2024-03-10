TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta \'Yılın Fark Yaratan Kadını\' ödülüne layık görüldü

Ekonomi

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Başarılı Kadınları' ödül töreninde 'Yılın Fark Yaratan Kadını' ödülüne layık görüldü.

BUİKAD tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Yılın Başarılı Kadınları' ödül töreni 'Cumhuriyetin 100. Yılı' özel teması ile gerçekleştirildi. TÜİOSB Gül Akyürek Balta'ya ödülünü Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen takdim etti.

Misyonu, kadın sanayici sayısını artırmak

Akyürek Balta, bu ödüle Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olan TÜİOSB'de yürüttüğü projeler ve Türkiye'de kadın sanayici sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle layık görüldü. TÜİOSB, Türkiye'nin tamamı ihracatçılardan oluşan ve ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir organize sanayi bölgesi olarak çalışmalarını sürdürürken, bu çalışmalarının çoğunda, kadınlara öncelik vererek, onların iş yaşamında daha fazla var olması için projeler yürütüyor.

BUİKAD Ödülleri

"İş kadını ile güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak' vizyonu ile yola çıkan BUİKAD, Türk kadınının iş yaşamındaki yerini güçlendirmek için gerçekleştirdiği faaliyetlerini, 2008 yılından bu yana '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' haftasında 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' töreni ile destekliyor. Teknoloji, bilim, sanayi, sağlık, ekonomi, sanat, spor gibi iş ve sosyal yaşamın her alanında hizmet ve eserleriyle önemli katkılarda bulunan kadınları, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları ödüllendiriyor.

Ödül konuşmaları

Bu yıl ki ödül töreninin açılışında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefine, kadınlar olmadan varılamayacağına vurgu yaparak, "Bu gerçek, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de ortada. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların enerjisini, potansiyelini ve dinamizmini hayata geçirmeden, Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir ülke olması mümkün değildir. Ancak, bugün ülkemizde kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda hak ettiği yeri aldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Sadece kadın girişimciliğinde ve istihdamında değil, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit koşullarda ve eşit sayılarda yer alamadığını biliyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda, kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün değil. Dolayısıyla bu koşullarda sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamak, ekonomik refah içinde yaşamayı beklemek hayalden öteye gidemez" dedi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise organizasyona destek vermekten gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, kadınların toplumdaki ve iş yaşamındaki yerlerini güçlendirmek için çeşitli proje ve çalışmalara imza attıklarını ifade etti. - MERSİN