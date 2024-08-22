Tüketici Güven Endeksi Ağustos Ayında Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks, temmuz ayında 75,9 iken ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75,9 iken ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.