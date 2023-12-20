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Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Sınırlar Artırıldı - Son Dakika
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Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Sınırlar Artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğlerle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlık sınırları ve idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, 2024 yılından itibaren 104 bin liranın altındaki tüketici uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Ayrıca, çeşitli ihlallerde uygulanacak idari para cezaları da belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Sınırlar Artırıldı
20.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:27
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 58,46'lık yeniden değerleme kapsamında yeniden düzenlendi.

Gelecek yıl yapılacak başvurularda değeri 104 bin liranın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya ilgili işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapılabilecek.

Başvurunun gerçekleştirilebileceği ilçede tüketici hakem heyeti kurulmamışsa ilçe kaymakamlığına da müracaat edilebilecek.???????

İdari para cezaları

Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanacak idari para cezaları da belli oldu.

Buna göre, yazılı düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerle bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesinden teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılmasına kadar bir dizi hükmü ihlal edenler hakkında, her bir işlem başına 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacak.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası 55 milyon 6 bin 905 liraya yükseltildi. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı işlem için 10 bin 978 lira idari para cezası kesilecek.

Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve listelerine ilişkin tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası verilecek.

Aldatıcı ve yanıltıcı reklam cezaları

Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 109 bin 988 lira, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 2 milyon 200 bin 258 lira olacak.

Söz konusu aykırılık, ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 1 milyon 100 bin 129 lira, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 550 bin 59 lira, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 54 bin 987 lira idari para cezası uygulanacak.

Garanti belgesinin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 2 bin 172 lira, Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 1 milyon 100 bin 122 lira idari para cezası verilecek.

Ön ödemeli konut ve devre tatillerle ilgili cezalar

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına ceza tutarı 10 bin 978 lira, teslim edilmeyen konut başına ise 247 bin 278 lira olarak belirlendi. Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli konut satışı yapanlara 1 milyon 100 bin 129 lira, teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara ise 5 milyon 500 bin 667 lira idari para cezası uygulanacak.

Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına da 12 bin 363 lira idari para cezası kesilecek.

Kaynak: AA
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