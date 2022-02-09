Üye Girişi
Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti - Son Dakika

Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti

09.02.2022 19:11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kapısına gelen elektrik faturasını astı. Soyer, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta 2021'de 337 milyon lira olan İZSU'nun yıllık elektrik faturasının zamlar sonrası 800 milyon liraya çıktığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) camına elektrik faturasının bedelini astırarak kamuoyu ile paylaştı.

"FOTOĞRAF HER ŞEYİN ÖZETİ"

Soyer, paylaşımının altına "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" notunu düştü. Soyer'in paylaştığı görselde ise şu ifadelere yer verildi:

"İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine"

Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı belediyenin kapısına astı

"HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Soyer, daha önce yaptığı paylaşımında da hükümete seslenerek, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu elektrik zammı bel büküyor. Harekete geçin." demişti.

YORUMLAR
500

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
18:55 Kızını boğarak öldüren anne, mahkemede her şeyi tek tek anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
18:30 Musa Orhan'a hakaretten hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya şaşırtan teklif! Uzlaşmak için 50 bin TL talep etti
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 19:17:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement