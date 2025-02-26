Tunceli'de Ekmeğe Zam Teklifi Reddedildi - Son Dakika
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Ekonomi

Tunceli'de Ekmeğe Zam Teklifi Reddedildi

Tunceli\'de Ekmeğe Zam Teklifi Reddedildi

Tunceli'de ekmeğin 12,5 lira olarak zamlanması teklifi, son zammın üzerinden makul bir süre geçmediği gerekçesiyle komisyonda kabul edilmedi. 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak korunurken, simit fiyatı 15 TL'ye yükseltildi.

26.02.2025 21:02  Güncelleme: 21:18
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Tunceli'de ekmeğin 12,5 lira olarak zamlanması teklifi, son zammın üzerinden makul bir süre geçmediği gerekçesiyle komisyonda kabul edilmedi.

Esnaftan gelen ekmeğe zam yapılması teklifine ilişkin Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Hıdır Belice, Ticaret Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ve ilçelerin oda başkanları katıldı.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, ekmeğe zam yapılmamasıyla ilgili bir sunum yaparak son tarife değişikliği üzerinden 6 ay geçmediğini söyledi. Toplantıda Esnaf Odası Başkanı Hıdır Belice ve Ticaret Oda Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun da söz alarak sektörle alakalı bilgiler verdi.

Oy birliğiyle alınan karar gereği Tunceli'de 200 gram ekmeğin 10 TL'den satılmasına devam edilmesi kararı alınırken, 100 gram olan simitin fiyatı da 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltildi.

Toplantıda, Ramazan ayına özel çıkarılan 400 gramlık Ramazan pidesinin ise 30 TL'den satılması kararı alındı. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

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